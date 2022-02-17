الخزانة الأمريكية تطالب الصين بأن تكون «أكثر فاعلية» بجهود تخفيف ديون الدول

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الصين بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتسريع الجهود العالمية لتخفيف ديون الدول الفقيرة التي لجأت الى مزيد من الاقتراض خلال وباء كوفيد.



وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أقرت يلين بأن مبادرة مجموعة العشرين لمساعدة الدول التي ترزح تحت أعباء الديون "لا تسير بسرعة كبيرة"، وأن الولايات المتحدة "تأمل في رؤية مشاركة أكثر فاعلية" من قبل الصين.

واتّهمت الولايات المتّحدة الأربعاء الصين بعدم اتّباع قواعد منظمة التجارة العالمية رغم مرور 20 عامًا على انضمام العملاق الآسيوي إلى هذه المنظمة، مؤكّدة أنّ الاقتصاد الصيني هو اليوم مرتهن للدولة أكثر من أي وقت مضى وأنّ هذا الأمر يلحق ضررًا هائلًا بالشركات والعمّال في كل أنحاء العالم.



وقال مكتب ممثّلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي في تقريره السنوي إلى الكونغرس إنّه "لدى الصين أيضًا تاريخ طويل من الانتهاكات لقواعد منظمة التجارة العالمية وتجاهلها والتحايل عليها في سبيل تحقيق أهداف سياستها الصناعية".



وتسهر منظمة التجارة العالمية، ومقرّها في جنيف بسويسرا، على أن تحترم الدول الأعضاء فيها القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وهي تسعى أيضًا لتعزيز المنافسة العادلة والتجارة المفتوحة.



وفي تقريرها قالت تاي إنّ الصين تعهّدت عندما انضمّت إلى منظمة التجارة العالمية قبل عقدين باحترام مبادئ المنظمة وقواعدها، لكن "من الواضح أنّه من خلال اتّباعها نهج (الدولة) هذا، فإنّ سياسات الصين وممارساتها تقوّض قواعد منظمة التجارة العالمية وتتسبّب بإلحاق ضرر جسيم بالعمّال والشركات في كل أنحاء العالم، خصوصًا في الصناعات المستهدفة بالخطط الصناعية الصينية".



ومنذ وقت طويل، تتّهم الولايات المتّحدة الصين بانتهاج سياسات وسلوكيات "غير عادلة" تقوم على تقديم معونات ضخمة للشركات الحكومية لتعزيز قدراتها التنافسية على حساب الشركات الأخرى.