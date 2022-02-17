الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخزانة الأمريكية تطالب الصين بأن تكون «أكثر فاعلية» بجهود تخفيف ديون الدول

جانيت يلين
جانيت يلين

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الصين بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتسريع الجهود العالمية لتخفيف ديون الدول الفقيرة التي لجأت الى مزيد من الاقتراض خلال وباء كوفيد.


وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أقرت يلين بأن مبادرة مجموعة العشرين لمساعدة الدول التي ترزح تحت أعباء الديون "لا تسير بسرعة كبيرة"، وأن الولايات المتحدة "تأمل في رؤية مشاركة أكثر فاعلية" من قبل الصين.

 

واتّهمت الولايات المتّحدة الأربعاء الصين بعدم اتّباع قواعد منظمة التجارة العالمية رغم مرور 20 عامًا على انضمام العملاق الآسيوي إلى هذه المنظمة، مؤكّدة أنّ الاقتصاد الصيني هو اليوم مرتهن للدولة أكثر من أي وقت مضى وأنّ هذا الأمر يلحق ضررًا هائلًا بالشركات والعمّال في كل أنحاء العالم.


وقال مكتب ممثّلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي في تقريره السنوي إلى الكونغرس إنّه "لدى الصين أيضًا تاريخ طويل من الانتهاكات لقواعد منظمة التجارة العالمية وتجاهلها والتحايل عليها في سبيل تحقيق أهداف سياستها الصناعية".


وتسهر منظمة التجارة العالمية، ومقرّها في جنيف بسويسرا، على أن تحترم الدول الأعضاء فيها القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وهي تسعى أيضًا لتعزيز المنافسة العادلة والتجارة المفتوحة.


وفي تقريرها قالت تاي إنّ الصين تعهّدت عندما انضمّت إلى منظمة التجارة العالمية قبل عقدين باحترام مبادئ المنظمة وقواعدها، لكن "من الواضح أنّه من خلال اتّباعها نهج (الدولة) هذا، فإنّ سياسات الصين وممارساتها تقوّض قواعد منظمة التجارة العالمية وتتسبّب بإلحاق ضرر جسيم بالعمّال والشركات في كل أنحاء العالم، خصوصًا في الصناعات المستهدفة بالخطط الصناعية الصينية".


ومنذ وقت طويل، تتّهم الولايات المتّحدة الصين بانتهاج سياسات وسلوكيات "غير عادلة" تقوم على تقديم معونات ضخمة للشركات الحكومية لتعزيز قدراتها التنافسية على حساب الشركات الأخرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

عودة شبيهة سيدة النعناع إلى الفيوم بعد اختفائها لمدة 9 أشهر

تأييد حبس الإعلامى توفيق عكاشة 3 أشهر

الحكومة: إجراءات فورية رادعة ضد المعتدين على الأراضى الزراعية

«التعاون الخليجى» يؤكد أهمية الهيئة الاستشارية للمجلس فى تعزيز العمل المشترك

حقيقة فيديو تهديد ضابط لعامل فى أسيوط

شرط جزائى فى عقد كارتيرون يسبب أزمة فى الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح