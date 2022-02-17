كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا لحالات الإصابة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية ارتفاعا قياسيا جديدا لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية وهو أعلى رقم تسجله منذ بدء تفشي الجائحة.



وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بتسجيل 93 ألفا و135 إصابة جديدة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء اليوم الخميس.



كما سجلت البلاد 36 وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و238 حالة.



وذكرت هيئة الإحصاءات أن النمو الحاد في فرص العمل يرجع في بعض جوانبهإلى التعافي الاقتصادي الموسع الذي تدعمه الصادرات القوية.

وعلى صعيد آخر، تظاهر المئات من أصحاب المطاعم وغيرهم من أصحاب المشروعات الصغيرة في وسط سيئول مطالبين الحكومة برفع القيود على ساعات العمل وتقديم تعويضات كافية لهم عن خسائر كورونا.

وتجمع حوالي 200 من أعضاء ما يسمى بجمعية "الطوارئ للمشروعات الصغيرة" التي تضررت من جائحة كوفيد-19 بالقرب من ميدان كوانغهوامون في وسط سيئول في مسيرة احتجاجية للمطالبة بحقهم في البقاء.

وبموجب الإجراءات الحالية لمكافحة كوفيد-19، يتم حظر التجمعات الخاصة لأكثر من ستة أشخاص في جميع أنحاء البلاد، ويتم إغلاق المقاهي والمطاعم على الساعة 9 مساء، كما يتم تقييد ساعات عمل الأعمال والشركات الأخرى، مثل المراكز التعليمية الخاصة، حتى الساعة 10 مساء.

وطالب المتظاهرون بإلغاء تقييد ساعات العمل وإدراج مشغلي الشركات التي تزيد مبيعاتها عن مليار وون (833.333 مليون دولار أمريكي) في إجراءات التعويض الحكومية المقبلة لمن تضرروا من فيروس كورونا، كما ناشدوا الحكومة تعويضهم بنسبة 100% عن الخسائر الناجمة عن إجراءات التباعد الاجتماعي.

ويعتزم أعضاء الجمعية تنظيم حملة عصيان مدني ضد تقييد ساعات العمل، حيث سيقومون بفتح متاجرهم ومطاعمهم على مدار الساعة اعتبارا من يوم الاثنين بداية من الأسبوع المقبل إذا لم يتم قبول مطالبهم، كما يخططون لرفع دعوى قضائية ضد إجراءات مكافحة الفيروس التي تفرضها الدولة على الشركات الخاصة.