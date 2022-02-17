مسؤول أمريكي: روسيا أضافت 7 آلاف جندي إلى قواتها على الحدود الأوكرانية

قال مسؤول أمريكي، إن روسيا أضافت سبعة آلاف جندي إلى قواتها المحتشدة على طول الحدود الأوكرانية في الأيام القليلة الماضية، بالرغم مما تقوله موسكو بأنها تسحب قواتها.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن المسؤول الذي لم تكشف هويته، أن هذه الزيادة تجعل تأكيد روسيا على الانسحاب "كاذبًا"، وحذر من أن "انفتاح الرئيس فلاديمير بوتين العلني على الدبلوماسية هو ستار".

ورفض حلف شمال الأطلسي (ناتو) مزاعم روسيا بسحب قواتها من منطقة الحدود الأوكرانية وأعلن عن خطط محتملة لتمركز قوات حليفة جنوب شرقي أوروبا، في خطوة من شأنها إثارة غضب موسكو.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج للصحفيين برغم التأكيدات، الوضع على العكس من ذلك "يبدو أن روسيا تواصل الحشد العسكري... ما نراه هو أنهم زادوا عدد القوات، وهناك المزيد من القوات في طريقها".

وأضاف "ستولتنبرج"، أن الحلف "لم يلحظ أي خفض للتصعيد على الأرض" على الرغم من تصريحات روسيا بشأن سحب القوات المتمركزة بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأشارت روسيا لأول مرة، الثلاثاء، إلى أنها ستقلل من تواجدها في المناطق القريبة من أوكرانيا، حيث حشدت ما يزيد كثيرًا على 100 ألف جندي ومعدات في الأسابيع القليلة الماضية بحسب حلف الناتو، مما أثار مخاوف من غزو محتمل.

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو سحب عدة وحدات للقوات الروسية المشاركة في المناورات الجارية في شبه جزيرة القرم، والتي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، مشيرة إلى أنها عادت إلى قواعدها.

وأكدت كراكاس لموسكو، اليوم الأربعاء، "دعمها المطلق" في خضم الأزمة بين الأخيرة والغرب حول أوكرانيا، وذلك خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف لفنزويلا.

وقال وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي: "بالنيابة عن الرئيس نيكولاس مادورو والشعب الفنزويلي، نريد أن نعرب عن دعمنا المطلق للشعب الروسي والاتحاد الروسي لا سيما الرئيس فلاديمير بوتين".

وأضاف طارق العيسمي، أن "روسيا جزء من العالم الجديد.. إنها قوة سلام عظمى وضعت تطورها العلمي والتكنولوجي والصناعي والطاقة في خدمة الإنسانية".