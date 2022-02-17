بلينكن يتوجه لألمانيا وسط مباحثات بشأن الأزمة الأوكرانية

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مدينة ميونيخ الألمانية اليوم في زيارة تستمر حتى 20 فبراير لحضور مؤتمر ميونخ للأمن.



وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الفرصة ستتاح لبلينكن، على هامش المؤتمر: "لمناقشة جهودنا المنسقة والمستمرة مع الحلفاء والشركاء لحث روسيا على خفض التصعيد واختيار مسار الدبلوماسية بالإضافة إلى استعدادنا لفرض تكاليف باهظة في حالة غزو روسيا لأوكرانيا".



وأضاف: "كما سيعيد الوزير التأكيد على دعمنا لسيادة أوكرانيا وكذلك وحدة أراضيها. وسيعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه لتلبية التزامنا بالتنسيق عبر ضفتي المحيط الأطلسي من أجل تعزيز الأمن الأوروبي والتحديات العالمية المستمرة الأخرى".

وكان حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، من "رد سريع وحازم" من جانب الولايات المتحدة وحلفائها إذا تحرك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

واعتبر بلينكن أن دعوة مجلس الدوما الروسي بوتين للاعتراف باستقلال المنطقتين من شأنه أن ينتهك اتفاقيات مينسك، والتي تم التوقيع عليها عام 2015 في مسعى دولي لوضع حد للاقتتال بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا الذي اندلع عام 2014، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال بلينكن، في بيان: "إن إصدار هذا القرار من شأنه أن يقوض سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويدعو إلى مزيد من التساؤل بشأن التزام روسيا المعلن بمواصلة الانخراط في الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة"، مضيفًا أن خطوة كهذه "تتطلب استجابة سريعة وحازمة من الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا".

كما طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء، من نظيره الروسي سيرغي لافروف احتواء فعليًا وملحوظًا للتصعيد ويمكن التحقق منه عند الحدود الأوكرانية، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

ونقل المتحدث باسم الخارجية نيد برايس عن بلينكن قوله خلال مكالمة هاتفية جديدة بين الوزيرين إذا كان أي اعتداء روسي جديد على أوكرانيا سيؤدي لرد سريع وشديد وموحد عبر الأطلسي، فإننا نبقى ملتزمين لصالح مسار دبلوماسي ونعتقد أن حل الأزمة في شكل سلمي لا يزال ممكنًا.