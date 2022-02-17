إصابات كورونا العالمية تتجاوز 414.9 مليون حالة

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 414.9 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و210828.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 927758 - 78068879

الهند 509872 - 42723558

البرازيل 639822 - 27664958

فرنسا 135579 - 21697941

المملكة المتحدة 159839 - 18393951

روسيا 712998 - 14659880

تركيا 90937 - 13039690

ألمانيا 120261 - 12636856

إيطاليا 151684 - 12205474

إسبانيا 96906 - 10707286

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

38 - العراق 24792 - 2284205

44 ‬‬‬‬- الأردن 13585 - 1526272

50 - المغرب 15820 - 1156356

وكان دعا المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء إلى تعزيز جهود التلقيح في أوروبا الشرقية، مؤكدا أن المد المرتبط بانتشار المتحورة «أوميكرون» من فيروس كورونا يتقدم نحو الشرق.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة هانس كلوغه إنه في الأسبوعين الماضيين، تضاعفت حالات كوفيد-19 في ست دول (ارمينيا واذربيجان وبيلاروس وجورجيا وروسيا واوكرانيا) تقع في الشرق ما يشكل المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة.

وأعلن المتحدث باسم الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي أن البلاد باتت حاليًا "ذات خطر منخفض" فيما يخصّ وباء كوفيد-19 بسبب ارتفاع نسبة التلقيح وتراجع عدد حالات الاستشفاء.

وأعاد الأرخبيل فتح حدوده أمام السيّاح الأجانب الأسبوع الماضي، بعد عامين من الإغلاق.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

