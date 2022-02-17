مقتل 78 شخصًا فى فيضانات وانزلاقات تربة قرب ريو دى جانيرو

قضى 78 شخصاً على الأقلّ في انزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة بيتروبوليس السياحية قرب ريو دي جانيرو، كما أعلن حاكم الولاية.



وقال حاكم ريو دي جانيرو كلاوديو كاسترو في مؤتمر صحافي: "لدينا حتى الآن 78 حالة وفاة مؤكدة وتم إنقاذ 21 شخصا"، مشيرا إلى أن هذه "أسوأ هطول للأمطار منذ عام 1932".



ولم يحدّد كاسترو عدد المفقودين، مشيراً إلى أنّ أجهزة الإغاثة نشرت طواقم عديدة في المنطقة الواقعة على بُعد 68 كيلومترا شمال ريو دي جانيرو (جنوب شرق).



وشهدت هذه المنطقة خلال ساعات تساقط 260 ميليمتراً تقريبا من الأمطار أي أكثر مما كان متوقعا لكامل شهر فبراير، على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية "ميتسول".



ونُقل قرابة 300 شخص إلى مراكز إيواء أقيمت غالبيتها في مدارس، بحسب مسؤولين. ووجهت جمعيات خيرية نداءات طلبا لفرش للنوم وبطانيات وسلع غذائية ومياه وملابس وأقنعة واقية.



وانتشرت مشاهد عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام أظهرت مساكن مدمرة بسبب انزلاقات أرضية على سفح التلال وسيارات تجرفها الفيضانات.



وقد اجتاحت المياه الكثير من المتاجر في وسط بيتروبوليس التاريخي، جارفة السلع والبضائع.

وأشار مراسلو وكالة فرانس برس إلى أن أكثر الأماكن تضررا في بيتروبوليس هي ألتو دا سيرا، وهي تلة نزلت منها عائلات عدة الأربعاء باكية وتحمل القليل من الممتلكات التي تمكنت من إنقاذها.

وقال ويندل (24 عاما)، وهو احد سكان المنطقة كان يساعد رجال الإنقاذ منذ اليوم السابق "كل الناس في الشارع يقولون إنه يشبه مشهد حرب".



وطمرت كميات هائلة من الطين المنازل التي تناثرت أسقفها المصنوعة من الصفيح على الأرض. ولا تزال كميات كبيرة من المياه تتدفق من التلال.



وجرف التيار بقوة العديد من السيارات. وغمرت المياه المتاجر تماما وهي تتدفق في شوارع المركز التاريخي للمدينة.



وقال مسؤولون إن أكثر من 180 عنصر إطفاء يشاركون في جهود الطوارئ يعاونهم في ذلك 400 جندي.



وأعلنت بلدية بيتروبوليس التي تعدّ 300 ألف نسمة "حال الطوارئ جراء كارثة طبيعية"، فيما تفقد حاكم الولاية المكان.



كما أعلنت الحداد ثلاثة أيام على أرواح الضحايا.



وكتب الرئيس جايير بولسونارو الذي يزور روسيا، على تويتر أنه أخذ علمًا بـ"المأساة" وطلب من الوزراء تقديم "مساعدة فورية للضحايا". وأضاف "أسأل الله أن يواسي عائلات الضحايا".



وقال للرئيس فلاديمير بوتين بعد لقائهما في موسكو "أشكرك على التضامن مع أهالي بيتروبوليس".

وأعلنت البلدية أن تساقط الأمطار توقّف لكن ثمة متساقطات أخرى "خفيفة إلى معتدلة" متوقعة في الساعات المقبلة.



وتسببت أمطار غزيرة الشهر الماضي بفيضانات وانزلاقات أتربة أودت ب28 شخصا على الاقل في جنوب شرق البرازيل، وخصوصا في ولاية ساو باولو.