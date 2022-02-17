الاتحاد الأوروبى يخصص 30 مليار يورو لدول أفريقيا جنوب الصحراء

أعلنت المؤسسات المالية والتنموية في الاتحاد الأوروبي، أنّها رصدت مبلغ 30 مليار دولار لدول أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدّة بين 2021 و2027 في إطار مشروع إقليمي أوروبي مخصّص لمشاريع تنموية في القارة.



وخلال مؤتمر نظمته "الوكالة الفرنسية للتنمية" في باريس عشية القمّة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في بروكسل، أعاد ممثلو هذه المؤسّسات التأكيد على "دعمهم للقطاع الخاص والبنى التحتية" في القارة الأفريقية.



وأوضحت الوكالة الفرنسية للتنمية في بيان أنّ هذا التمويل الذي سيكون على شكل قروض وضمانات للميزانيات، سيلبّي بشكل أساسي احتياجات في مجال البنى التحتية.



ونقل البيان عن المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو قوله إنّ الأمر يتعلّق بـ"بناء تحالف جديد بين قارّتينا، تحالف يضمّ جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في الاستثمار التضامني والمستدام".



ويندرج مبلغ الـ30 مليار يور في إطار خطة "جلوبل جيتواي" التي يفترض أن تجمع ما يصل إلى 300 مليار يورو من الأموال العامة والخاصة بحلول عام 2027 لتمويل مشاريع في مجال البنى التحتية حول العالم، نصفها سيذهب إلى القارة الأفريقية.



وستخصّص هذه الأموال لتمويل مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، والحدّ من مخاطر الكوارث الطبيعية، ووصول الأفارقة إلى شبكات الإنترنت، والنقل، وإنتاج اللقاحات والتعليم، وفقا لوثيقة نشرتها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي.

ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس، قبيل قمّتهم المقرّرة مع قادة دول إفريقية، محادثات غير رسمية للبحث في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف حدّة أزمة أوكرانيا، وفق ما أفاد ناطق باسم التكتل الأربعاء.



وقال الناطق باسم الاتحاد باريند ليتس على تويتر: "قبل قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، سيعقد أعضاء المجلس الأوروبي اجتماعاً غير رسمي مدته ساعة عند الساعة 12,30 (11,30 ت غ) بشأن التطورات الأخيرة المرتبطة بروسيا وأوكرانيا".