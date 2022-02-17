لجنة مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية بليبيا تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية في ليبيا، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول برئاسة وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم عبد الرحمن.

وذكر بيان لوزارة العدل - أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) مساء الأربعاء - أن اللجنة ستعمل على اختيار عدد من الشخصيات المهنية والنخب المجتمعية والخبراء من الوزارات المعنية، مشيرا إلى أن اللجنة ستتولى بعد إعداد مسودة القانون، إجراء حوارات مجتمعية وثقافية وحلقات نقاش علمية حول مشروع القانون، والتشاور والتنسيق مع الأطراف السياسية؛ لاسيما المجلس الأعلى للدولة وفقًا للاتفاق السياسي الليبي.

وأضاف أن اللجنة ستحيل بعد ذلك مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لاعتماده وإحالته لمجلس النواب والمؤسسات المعنية.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، ووزير الثقافة والتنمية المعرفية الدكتور سلامة الغويل.

وعلى صعيد آخر، حث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند جميع القادة الليبيين على التهدئة، وخفض التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف، وعدم إغفال إرادة غالبية الشعب الليبي الذين يرغبون في اختيار قيادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

واستعرض خلال لقائه مع أعضاء تكتل فزان النيابي الليبي، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، المقترحات المهمة لإصلاح القوانين الانتخابية بما يضمن نجاحها، والاتفاق على أّنّ إجراء الانتخابات في الوقت المناسب يمثل أفضل طريق نحو ليبيا آمنة وموحدة ومزدهرة، موضحا رؤية أمريكا لدور التكتل في مستقبل ليبيا وضرورة أن تجري ليبيا الانتخابات في أقرب وقت ممكن لضمان احترام إرادة 2.8 مليون ليبي.

وقال السفير الأمريكي: إنه بينما تتخذ المؤسسات الليبية قرارات بشأن المستقبل القريب لقيادة البلاد، نواصل حث جميع القادة الليبيين على التهدئة وخفض التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف، وعدم إغفال إرادة غالبية الشعب الليبي الذين يرغبون في اختيار قيادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة.