«التعاون الخليجى» يؤكد أهمية الهيئة الاستشارية للمجلس فى تعزيز العمل المشترك

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية دور الهيئة الاستشارية وإسهاماتها في تعزيز العمل الخليجي المشترك، مشيرًا إلى أن اجتماع الهيئة يأتي تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى لتوحيد الجهود لرفع ترتيب دول الخليج في مؤشرات تقرير التنافسية العالمية، ‏وآلية إعداد الشباب لثورة المعلوماتية والتقنية الرقمية وخيارات الصناعات الخليجية في ظل الثورة الصناعة الرابعة، وكذلك أزمة المياه العالمية ومخاطر مؤشراتها على الحياة.

وأكد "الحجرف" - حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية (واس) خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى برئاسة أحمد بن عبدالعزيز الحقباني رئيس الهيئة للدورة الحالية - الحرص على تقديم الدعم الكامل لأعمال الهيئة الاستشارية في أداء مهامها في الفترة القادمة لتعزيز مسيرة مجلس التعاون، والدفع بملفات التكامل الخليجي لخدمة دول ومواطني المجلس، مشيرًا إلى أهمية دور الهيئة الاستشارية الذي رسمه قادة دول المجلس.

ونوه "الحجرف" بأن قمة العلا في يناير 2021 شكّلت ولادة جديدة للمجلس تزامنت مع دخول مسيرة التعاون المباركة عقدها الخامس، ثم جاءت قمة الرياض في ديسمبر الماضي لتؤكد ضرورة استكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التي اعتمدها المجلس الأعلى في عام 2016، لتحديد أولويات العمل الخليجي المشترك بدءا بالتكامل الاقتصادي، مرورا باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي ثم السوق الخليجية المشتركة، وصولا إلى الوحدة الاقتصادية في عام 2025.

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، نايف الحجرف، المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغط على جماعة الحوثي؛ لإجبارها عل الانخراط الجاد "دون شروط مسبقة" في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

ورحب الحجرف - بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" - بتصريح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" في 28 يناير الماضي، بشأن إدعاء ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة شمالي اليمن، وإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف أنها ستقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتعلقة بادعاء الحوثيين.