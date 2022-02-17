رئيسة «النواب البحرينى» تؤكد أهمية التضامن العربى لتجاوز التحديات

أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية فوزية بنت عبد الله زينل، أهمية التضامن والتعاون العربي في هذه المرحلة لتجاوز التحديات والصعوبات كافة، مشيرة إلى أن البحرين تضع فكرة التضامن وتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية أولوية، لتحقيق آمال وطموحات الشعوب والدفاع عن مقدرات ومصالح الأمة العربية.



جاء ذلك خلال مشاركتها، مساء الأربعاء في لقاء تشاوري لرؤساء البرلمانات العربية على هامش أعمال الدورة الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة في القاهرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.



وأكدت زينل أهمية توظيف المواقف البرلمانية في دعم أمن واستقرار المنطقة، داعية المجتمع البرلماني الدولي لإيجاد تحرك جاد لمواجهة كل ما يهدد سلامة وأمن واستقرار المنطقة، منوهة بأهمية مواءمة مسار العمل المشترك بما تتطلبه المرحلة من مواقف وخطوات متقدمة إزاء التحديات الاستثنائية، والانفتاح على آفاق أوسع من التنسيق المستمر، لتحقيق الأهداف التي قام عليها الاتحاد البرلماني العربي، وعلى رأسها تعزيز التعاون البرلماني باعتباره مرتكزا جوهريا في التضامن العربي.



وقالت رئيسة مجلس النواب البحريني، إن تكريس التعاون البرلماني العربي يحتل أهمية كبيرة في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، ويستدعي معه توحيد للرؤى والمواقف والارتقاء بمستوى التنسيق المشترك، ودعم القضايا العربية العادلة في المحافل الإقليمية والعالمية، ما سيؤدي إلى حث كافة برلمانات دول العالم للقيام بمسؤولياتها في دعم الجهود للتصدي لكل ما يهدد الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، ومكافحة كافة أشكال الإرهاب والتطرف.

وكان ترأس السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة الـ109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي عُقِدَت أمس الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك نيابةً عن الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بالمملكة.

وشهدت أعمال الدورة الـ109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، اطلاع اللجنة الوزارية على تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، المتضمن كافة الجهود والأنشطة التي تمت بين دورتي المجلس في مختلف قطاعات العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، والجهود المتواصلة لاحتواء جائحة كورونا (كوفيد 19) وتداعياتها الاقتصادية الاجتماعية والإنسانية، وبناء مسارات الانتعاش الاجتماعي ما بعد جائحة كورونا، ومواصلة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، والتركيز على دعم الفئات الضعيفة في المجتمع.