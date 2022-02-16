الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد صلاح يضيف ثانى أهداف ليفربول بمرمى إنتر

جريدة الدستور

أضاف محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، ثاني أهداف فريقه في مرمى إنتر بالمباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن يسجل روبرتو فيرمينو أول أهداف ليفربول في الشوط الثاني من ركلة ركنية حولها برأسه على يمين الحارس.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 82، بعدما أرسل ألكساندر أرنولد كرة عرضية مررها فان دايك برأسه من الجانب الأيسر للمنطقة، ووصلت أمام محمد صلاح وسدد الكرة لتسكن الشباك على يسار الحارس.

 

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