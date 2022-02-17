الخميس 17 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعد تصدر «معجم الأوجاع» لجائزة الطيب صالح.. «الثقافة العراقية»: الإبداع العراقي يثبت صدارته

الكاتب والشاعر ياس
الكاتب والشاعر ياس السعيدي

هنّأت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية الكاتب والشاعر ياس السعيدي لفوزه بالمركز الأول، بجائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي في دورتها الثانية عشرة عن روايته "معجم الأوجاع". 

وقالت الوزارة في التهنئة بيان صحفي، "هاهو الإبداع العراقي يثبت علو كعبه وصدارته وريادته بفوز الأديب والشاعر ياس السعيدي بجائزة رفيعة هي جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي في حقل الرواية. نبارك للسعيدي هذا الفوز المستحق الذي يأتي ضمن مسيرة متقدمة من التجربة الأدبية المتميزة". 

جدير بالذكر أنه  فاز بجائرة الطيب صالح فى الرواية 2022، الكاتب العراقي ياس جياد زويد عن رواية "معجم الأوجاع" بالمركز الأول بقيمة 15 ألف دولار  وفاز بالمركز الثاني بقيمة 10 آلاف دولار الروائي التونسي المولودي العربي على ضو عن رواية "ثرثرة على ضفة المانش"، و بالمركز الثالث و قيمته 8 آلاف دولار  الكاتبة السورية إيناس عادل مهنا عن روايتها "حطام".

يذكر أنَّ، ياس السعيدي من مواليد ديالى 1982، و حاصل على البكالوريوس في اللغة الفرنسية 2005 كلية اللغات جامعة بغداد.

سبق أن حصل"السعيدي" على المركز الأول في جائزة سحر البيان من شبكة الإعلام العراقي- فرع الشعر بغداد 2006 – و المركز الأول جائزة الشارقة للإبداع العربي  فرع الشعر  الشارقة  الدورة العاشرة 2006 – 2007 عن مجموعته الشعرية " تضاريس من جغرافيا الروح "، و ميدالية الرئيس الإيطالي من جائزة كاستيو دي دوينو العالمية للشعر ترستي 2009 عن قصيدته " زخرفة في ذاكرة المتسكع العجوز"، و المركز الأول  جائزة الشارقة للإبداع العربي فرع المسرح  الشارقة الدورة 16 / 2012 – 2013 عن مسرحيته " ذاكرة الرجال المُرقَّطين . 

والمركز الأول  جائزة هيئة النزاهة العراقية لقصيدة الطفل  العراق 2013 عن قصيدته "قلَّ ودلّا "،  المركز الأول في الشعر عن مجموعته الشعرية" قمر الكلام"، جائزة الإبداع العربي من المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم " الكسو" ،والجائزة الأخيرة تقام تخليداً لاسم المبدع السودانى الكبير الراحل الطيب صالح تمنح في ثلاثة حقول : الرواية والقصص القصيرة، وحقل آخر تحدده لجنة الجائزة .

الكاتب والشاعر ياس السعيدي جائزة الطيب صالح معجم الأوجاع وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية ثرثرة على ضفة المانش حطام

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حوار مع فضيلة الإمام

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