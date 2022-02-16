الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الوزراء يكشف شرط صرف أدوية كورونا الجديدة من الصيدليات الحكومية

كورونا في مصر
كورونا في مصر

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أدوية كورونا الثلاثة الجديدة ستكون متاحة في الصيدليات الحكومية، وتصرف بروشتة معتمدة من طبيب متخصص، لأنها ما زالت تباع بسعر أقل من ثمنها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى لحوكمة بيع هذه الأدوية، لافتًا إلى أن أحد الأنواع يصل سعره لـ625 جنيهًا، وهو عبارة عن 40 قرصًا، على مدار 5 أيام، 4 أقراص كل 12 ساعة.

 

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