الأربعاء 16 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس ساحل العاج: انسحاب برخان من مالى «يخلق فراغًا»

رئيس ساحل العاج الحسن
رئيس ساحل العاج الحسن واتارا

حذّر رئيس ساحل العاج الحسن واتارا الأربعاء من أنّ الانسحاب المتوقّع للقوات الفرنسية والأوروبية من مالي "سيخلق فراغًا" مما سيجبر جيوش غرب إفريقيا على البقاء في الخطوط الأمامية لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل.


وقال واتارا في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية وقناة فرانس 24 التليفزيونية إنّ "انسحاب برخان وتاكوبا يخلق فراغًا. سنضطر إلى شراء أسلحة والتمتّع بقدر أكبر من المهنية ولكن هذا واجبنا أيضًا. يتعيّن على الجيوش الوطنية معالجة المشاكل على أراضينا وهذه هي نظريتنا".


وجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء، في باريس عددًا من المسئولين الأفارقة والأوروبيين للمصادقة على الانسحاب الاضطراري للقوات الفرنسية والأوروبية من مالي.


ومن المقرّر إعادة الانتشار في دول إفريقية أخرى لمواصلة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.


وأضاف رئيس ساحل العاج "نحن نعتبر أنّ مكافحة الإرهاب أمر أساسي بالنسبة لمالي وبوركينا فاسو والنيجر ودول الساحل".


وتابع "سنضطر إلى زيادة قواتنا الدفاعية وحماية حدودنا، وسنتخذ جميع الإجراءات الممكنة، لن تكون هناك تنمية بدون الأمن".


وساحل العاج التي لا تزال في الوقت الحالي بمنأى نسبيًا عن الهجمات الجهادية، متاخمة لبوركينا فاسو ومالي اللتين تشهدان هجمات متكرّرة تشنّها جماعات مرتبطة بالقاعدة أو بتنظيم الدولة الإسلامية.


ويأتي قرار سحب القوات الفرنسية على خلفية أزمة حادّة بين باريس وباماكو.


وانتقد المجلس العسكري الحاكم في مالي، بعد انقلابين منذ عام 2020، الوجود العسكري الغربي على أراضيه، ولجأ إلى الاستعانة، بحسب الأوروبيين، بمجموعة "فاغنر" الروسية للمرتزقة وهو أمر ينفي المجلس أن يكون قد أقدم عليه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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