الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

للعام الثانى على التوالى .. جامعة بورسعيد فى تصنيف التايمز البريطانى 2022

رئيس جامعه بورسعيد
رئيس جامعه بورسعيد

أعلن تصنيف التايمز البريطاني 2022 لمؤسسات التعليم العالي للجامعات الشابة الأصغر من 50 سنة وضع جامعة بورسعيد في الشريحة 401+ عالمياً، وذلك للعام الثاني على التوالي، ويعد هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية والتي تصدرها سنويا.
 
وتقدم الدكتور أيمن محمد ابراهيم رئيس الجامعة بالتهنئة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، بمناسبة استمرار جامعة بورسعيد في مصاف الجامعات العالمية المرموقة بالتصنيف، والذي يعكس مدى الجهد المبذول في مجال الارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة. 
الجامعات المرموقة على المستوى العالمى وأكد أن تصنيف التايمز يعد من أكثر التصنيفات العالمية مصداقية وأكاديمية في ترتيبه لأفضل الجامعات المرموقة على المستوى العالمى،  وأكد رئيس الجامعة أن الإدارة لا تدخر جهدا فى تقديم كافة إمكانات الجامعة للبحث العلمى والباحثين، حيث يأتي هذا الإنجاز من ضمن سلسلة متكاملة من الإنجازات والأهداف المخطط لها وفق خارطة طريق واضحة، تهدف للوصول بالجامعة إلى العالمية، وتحقيق رؤية مصر 2030.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية لمؤسسات التعليم العالي والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا، حيث يصنف هذا الاصدار الجامعات عالميا التي يبلغ عمرها 50 عاماً أو اقل، وان تصنيف التايمز البريطاني يعتمد على عدة معايير تشمل الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها بالإضافة إلى البيئة التعليمية.

استشهاد العالي سعيد وصول محمد ابراهيم ابراهيم مكان منة تهنئة جامعة العليا وذلك محمد الجامعات

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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