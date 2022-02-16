الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بسوهاج

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، حكما بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى عمر، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام.

يذكر أنه في أكتوبر من العام الماضى بدائرة قسم جرجا وجهت النيابة للمدعو "ن.أ" 45 سنة عامل، تهمة إحراز جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات بحوزته، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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