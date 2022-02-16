الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: النقلة النوعية فى القطاعات التنموية بمصر تعكس الإرادة القوية للدولة

السيسي
السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن النقلة النوعية التى شهدتها مصر مؤخراً في القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة، بمكونيها الحكومي والشعبي، على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية على العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا، من خلال فتح الأبواب لتعظيم الاستثمارات البلجيكية القائمة في مختلف القطاعات.
 

وأشار الرئيس إلى أن علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين هي المظلة الحقيقية؛ لدعم جهود تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى مساء اليوم مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في بلجيكا، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين البلجيكيين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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