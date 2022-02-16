استمرار ارتفاع إصابات ووفيات «كورونا» بأنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



آسيويا، في إيران، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 16 ألفا و310 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و876 ألفا و565 إصابة مؤكدة، كما سجلت 185 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس فبلغت حصيلة الوفيات 134 ألفا و238 حالة وفاة.



وفي ماليزيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 27 ألفا و831 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و111 ألفا و514 إصابة مؤكدة.



وفي فيتنام، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 34 ألفا و737 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و606 آلاف و824 إصابة مؤكدة، كما سجلت 66 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس فبلغت حصيلة الوفيات 39 ألفا و 118 حالة وفاة.



وفي نيبال، سجلت وزارة الصحة 454 إصابة جديدة و3 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 974 ألفا و493 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و905 حالات.



وفي إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 تسجيل 46 ألفا و718 إصابة و167 حالة وفاة. وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين و966 ألفا و46 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 145 ألفا و622 حالة وفاة.

وفي سنغافورة، سجلت البلاد 16 ألفًا و 883 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 947 ألفًا و 997 مصابًا والوفيات إلى 906 حالات عقب تسجيل 13 حالة وفاة على مدار أمس.



وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 1217 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 631 ألفًا و 816 إصابة.



وفي أذربيجان، سجلت وزارة الصحة 7148 حالة إصابة جديدة و 22 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 759 ألفا و 753 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 9127 حالة وفاة.



وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية 925 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25 ألفًا و 584 إصابة في حين ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 59 حالة.



وفي أوروبا، أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 199 حالة وفاة، و45 ألفا و218 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد من قضى نحبهم في الولايات المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 160 ألفا و38 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات 18 مليون و447 ألفا و706 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 278 حالة وفاة، و59 ألفا و749 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة في إيطاليا إلى 151 ألفا و962 حالة، وحصيلة الإصابات إلى 12 مليون و265 آلاف و343 إصابة.



وفي البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 ألفا و 41 إصابة جديدة و46 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 3 مليون و131 ألفا و889 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و666 حالة وفاة.



وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 19 ألفا و509 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و235 ألف و 920 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 82 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 25 ألفا وحالة واحدة.

حسبما ذكرت صحيفة /كاثميريني/ اليونانية.



أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 298 ألفا و235 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 798 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة على مدار أمس.



وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 117 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 70 ألفا و328 حالة إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 594 حالة وفاة.



وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و919 إصابة و17 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 851 ألفا و636 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و295 حالة وفاة.



وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 ألفا و 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 75 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 613 ألفًا و 716 حالة والوفيات إلى 62 ألفا و 63 حالة.



وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 6239 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 861 ألفًا و 413 إصابة، كما سجلت 58 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 14 ألفًا و 611 حالة

وفي الأمريكتين، تحديدًا في كوبا، سجلت السلطات الصحية 595 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 62 ألفًا و 748 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 8477 حالة وفاة عقب تسجيل حالة جديدة على مدار أمس.



وفي تشيلي، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 30 ألفا و971 إصابة و37 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليونين و709 آلاف و854 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 40 ألفا و735 حالة وفاة.



وإفريقيًا، في كينيا، سجلت السلطات الصحية 28 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 322 ألفًا و 545 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 5633 حالة عقب تسجيل حالة وفاة واحدة على مدار أمس.