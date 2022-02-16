الصحة المغربية: أكثر من 70 ألفا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 70878 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.



وأفاد بيان للصحة المغربية، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 5310677 شخصا، موضحا أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24717211 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23156326 شخصا حتى اليوم.



وأشار البيان إلى أن 4589 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 6229 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء تسجيل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 822 أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و157001.



كما أعلنت تسجيل 13 وفاة جديدة مقابل 18 أمس، لترتفع أعداد الوفيات في المملكة بسبب كوفيد-19 إلى 15833.



وتستبعد وزارة الصحة المغربية تخفيف قيود كورونا في الوقت الحالي، وتربطها بتسريع عمليات التلقيح خاصة الجرعة الثالثة، حيث قالت أمس إن 75 في المئة من المغاربة تخلفوا عن التلقيح بالجرعة الثالثة.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم، انتقال البلاد من المستوى الأحمر إلى المستوى البرتقالي خلال الأسبوع الأخير، إذ انخفضت نسبة الإصابات الجديدة بمتحور «أوميكرون» لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بنسبة 50%.

وقال منسق مركز عمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة المغربية معاذ المرابط - في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة (الفترة من 31 يناير الماضي إلى 14 فبراير الجاري) - "إن المغرب انتقل، وبعد خمسة أسابيع متتالية من المستوى الأحمر المرتفع لانتشار المتحور “أوميكرون”، إلى المستوى البرتقالي الذي يتميز بانتشار متوسط، وذلك ابتداء من 7 إلى 13 فبراير الجاري.

واعتبر المسؤول أن الانتقال إلى المستوى المنخفض أصبح قريبا.