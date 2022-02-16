الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: إقرار استراتيجية الأمن السيبرانى 2020- 2022

الأمن السيبراني
الأمن السيبراني

 قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، برئاسة مصطفى الكاظمي، الموافقة على إقرار استراتيجية الأمن السيبراني 2020- 2022.


وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث تمت الموافقة على إقرار استراتيجية الأمن السيبراني 2020- 2022، مع الأخذ بالملاحظات التي ذكرت في الاجتماع، كما تم بحث مستجدات الأوضاع الأمنية والتطورات التي تشهدها الساحتين العراقية والإقليمية".


وأضاف البيان أن "المجلس استضاف وزير النفط العراقي لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول إدارة النفط في إقليم كردستان، حيث قرر المجلس تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والشركات والدول المعنية، لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقًا لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا".


وأوضح أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني خول وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد".


وأكد البيان أن "الاجتماع ناقش العمليات المستمرة للقوات الأمنية لملاحقة العصابات الخارجة عن القانون وتفعيل مذكرات القبض التي لم تفعل منذ فترة، كما أكد المجلس توفير كل سبل الدعم للقوات الأمنية لتنفيذ واجباتها وفرض القانون".


وعلى صعيد آخر، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، أهمية إنشاء السدود الترابية في المناطق المحاذية لإيران، قائلًا إن: "العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من إنشاء السدود والسواتر الترابية على الحدود الشرقية المحاذية لإيران بمحافظة ميسان الواقعة جنوب شرقي البلاد".

 

وقال الخفاجي ـ في تصريح خاص لقناة (العراقية) الإخبارية، اليوم الأربعاء ـ إنه "بناء على توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة باشرت قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية وقيادة قوات الحدود بإنشاء سدود ترابية في المناطق المحاذية لإيران بمحافظة ميسان الواقعة جنوب شرقي البلاد".

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

حقيقة فيديو تهديد ضابط لعامل فى أسيوط

تأييد حبس الإعلامى توفيق عكاشة 3 أشهر

الحكومة تعلن موعد الزيادة فى المرتبات بإجمالى 40 مليار جنيه

شرط جزائى فى عقد كارتيرون يسبب أزمة فى الزمالك

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الأول بالاسم جميع المحافظات

بايدن يرفض طلب ترامب حجب سجلات زوار البيت الأبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى