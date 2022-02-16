العراق: إقرار استراتيجية الأمن السيبرانى 2020- 2022

قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، برئاسة مصطفى الكاظمي، الموافقة على إقرار استراتيجية الأمن السيبراني 2020- 2022.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث تمت الموافقة على إقرار استراتيجية الأمن السيبراني 2020- 2022، مع الأخذ بالملاحظات التي ذكرت في الاجتماع، كما تم بحث مستجدات الأوضاع الأمنية والتطورات التي تشهدها الساحتين العراقية والإقليمية".



وأضاف البيان أن "المجلس استضاف وزير النفط العراقي لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول إدارة النفط في إقليم كردستان، حيث قرر المجلس تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والشركات والدول المعنية، لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقًا لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا".



وأوضح أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني خول وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد".



وأكد البيان أن "الاجتماع ناقش العمليات المستمرة للقوات الأمنية لملاحقة العصابات الخارجة عن القانون وتفعيل مذكرات القبض التي لم تفعل منذ فترة، كما أكد المجلس توفير كل سبل الدعم للقوات الأمنية لتنفيذ واجباتها وفرض القانون".



وعلى صعيد آخر، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، أهمية إنشاء السدود الترابية في المناطق المحاذية لإيران، قائلًا إن: "العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من إنشاء السدود والسواتر الترابية على الحدود الشرقية المحاذية لإيران بمحافظة ميسان الواقعة جنوب شرقي البلاد".

وقال الخفاجي ـ في تصريح خاص لقناة (العراقية) الإخبارية، اليوم الأربعاء ـ إنه "بناء على توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة باشرت قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية وقيادة قوات الحدود بإنشاء سدود ترابية في المناطق المحاذية لإيران بمحافظة ميسان الواقعة جنوب شرقي البلاد".