الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى صعدة

حررت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، مواقع جديدة في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء محافظة صعدة.

أوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش نفذت هجوما خاطفا تمكنت خلاله من تحرير مواقع (شرقان، والعزابي، والهدابي)، كما أسفر الهجوم عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي التي كانت تتمركز في تلك المواقع.

كما استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات الميليشيا الحوثية وقصفت التحركات القادمة من مناطق سيطرتها إلى الجبهة ذاتها.

وفي مأرب، دحرت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، ميليشيا الحوثي في الجبهات الجنوبية للمحافظة.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني قوله إن قوات الجيش دحرت مجاميع تابعة لميليشيا الحوثي، وأجبرتها على الفرار من مواقع في منطقة (الفليحة) جنوب المحافظة، مشيرا إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيا.

كما استهدفت غارات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة جنوب مأرب، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.