وزير الشباب: حريصون على تثقيف الشباب وتنمية وعيهم فى ضوء المبادرات الرئاسية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل في ضوء مبادرة الرئيس لبناء الإنسان المصري ومبادرة حياة كريمة التي تتضمن الارتقاء بحياة المواطنين معيشيًا وثقافيًا واجتماعيًا وتنمويًا من خلال تكثيف وتفعيل مثل هذه المبادرات الثقافية بالتنسيق مع وزارة الثقافة لما لها من تأثير كبير في المجتمع بوجه عام وعلى الشباب على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع، بروتوكول التعاون بين الوزارة ومؤسسة IRead، وكذلك تدشين مبادرة "مصر بتجمع مليون كتاب" تحت شعار# باصي_كتاب، والتي تنطلق تحت رعاية ودعم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد أن الثقافة والوعي بالنسبة للمصريين ليست قضية وجود فقط ولكن أيضًا استدامة .. مشيرًا إلى أن الوعى قضية بناءة للمجتمع وهى جزء من الثقافة الجماعية لدى المصريين.

لفت إلى أن الوزارة تتعامل مع مختلف القطاعات المجتمعية من خلال قطاعات الوزارة المختلفة وبرؤية واستراتيجية واضحة تتعامل مع المراحل السنية المختلفة بشكل تربوي والتي نشترك بها من خلال مركز الشباب والأندية ومختلف الهيئات التابعة للوزارة، موجهًا الشكر للمشاركة المجتمعية من هيئة البريد المصري وشركة أورانج ومختلف الجهات المساهمة والمساندة للفكرة، مطالبًا بتسريع وتيرة العمل من أجل إنجاح المبادرة لمواكبة التطور الشبابي التكنولوجي.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي أن المبادرة تتوافق مع أهداف الوزارة وخطتها الطموحة التي تسعى إلى الارتقاء بمهارات الشباب ليس فقط الرياضية، ولكن في الجوانب المعرفية والثقافية على حد سواء، مما يساهم في خلق جيل مثقف يتميز بالوعي المتكامل الذي يمكن مصر من تحقيق الريادة الثقافية إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا على أهمية تسليط الضوء على تلك المجهودات الطموحة التي من شأنها أن تحدث نهضة في القراءة من خلال جعلها من الأولويات لدى فئات المجتمع المختلفة وزيادة عدد المبادرات الداعية إلي القراءة.

من جانبه، نقل الدكتور محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل وعضو المجلس الأعلى للثقافة، تحيات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، موجهًا الشكر لوزارة الشباب والرياضة وكافة المؤسسات والقطاعات الوطنية المشاركة بالمبادرة.

وتعقيبًا على انطلاق المبادرة، أكد الكاتب والسيناريست أحمد مراد، على الدور العظيم الذي تلعبه الحكومة المصرية ممثلة في كل هيئاتها التابعة في تشجيع المبادرة وزيادة رقعة المستفيدين منها بهدف خلق جيل واعٍ ومثقف خاصة أن القراءة والكتابة تعتبر هي الوعاء الرئيسي التي تساعد في تثقيف الشباب وخلق جيل واعٍ وناضج، كما أن المبادرة ستعمل على إثراء المناخ الثقافي للشباب من القراء.

وتابع أن أبرز آليات تطبيق المبادرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال تحديد الأماكن التي سيتم تجميع الكتب منها، واختيار مجموعة العمل التي ستقوم بفرز وتصنيف الكتب تمهيدًا لتوزيعها، وكذلك الخطة المقترحة للإعلان عن المبادرة وتسويقها.

وأعربت مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسى والعلاقات العامة بشركة أورنچ مصر، عن سعادتها برعاية مبادرة "مصر بتجمع مليون كتاب" وتجديد التعاون مع مؤسسة iRead في مبادرات خلاقة جديدة.

أضافت: "تكشف مبادرة "مصر بتجمع مليون كتاب" عن أسلوب جديد لنشر الثقافة مع إشراك المجتمع في هذه المهمة، فضلًا عن إعادة تدوير منابع المعرفة وإيجاد طريقة تشاركية لاستغلال ملايين الكتب التي توقفت عن أداء دورها الحقيقي المتمثل في الوصول بمحتواها إلى الشغوفين بالقراءة، مشيدة بالدور الذي يمكن أن تلعبه المبادرة خاصة أنها تستهدف قطاعًا عريضًا من المصريين وهم جيل الشباب والنشء، وعلاوة على ذلك فإن أورنچ تولي هذه الفئة اهتمامًا من نوع خاص باعتبارهم العصب الحقيقي للدولة المصرية، مشيرة إلى أن اختيار مبادرة بهذا الحجم لتشمل جميع المحافظات لا شك أنها ستكلل بالنجاح وسيتم تحقيق الأهداف المرجوة منها خاصة أن أورنچ تسخر كل إمكانياتها لدعم هذه المبادرة.

على الجانب الآخر، أوضحت هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي ونجوم إف إم و نايل إف إم على الدور البناء الذي تستهدفه المبادرة من وراء اختيار جيل النشء والشباب خاصة أن المجتمعات التي تحتوي نسبة كبيرة من الشباب بلا شك هي مجتمعات قوية خاصة أن القراءة ستعمل على تحقيق التنمية وخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار وفهم مجريات الأمور وخلق جيل قادر على تلبية احتياجاته واحتياجات المجتمع الذي يعيش فيه.

وتهدف فكرة المبادرة والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الثقافة تجميع مليون كتاب على مدار 9 أشهر من جميع أنحاء الجمهورية وفرزها وإعادة توزيعها على الأماكن المتفق عليها مع وزارة الشباب والرياضة كالجامعات والمدارس ومراكز الشباب، وتأتي المبادرة من منطلق خلق مشروع قومي يلتف حوله المجتمع المصري ككل، والعمل على إعادة تدوير الكتب غير المستخدمة وتوفيرها مجانًا، تحفيز عدد كبير من الشباب على المشاركة، خلق ضجة ثقافية لتشجيع الشباب علي القراءة، تشجيع روح المنافسة بين المحافظات لجمع الكتب كل هذا من شأنه أن يساعد على الدخول في موسوعة جينيس العالمية.

ووقع البروتوكول عن وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار، المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب، ومن جانب مؤسسة IRead المهندسة إنجي الصبان عضو مجلس إدارة مؤسسة IRead. جاء ذلك بحضور ومشاركة كل من الكاتب والسيناريست أحمد مراد عضو مجلس إدارة مؤسسة IRead ، الدكتور أحمد منصور نائب رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، وممثل عن وزارة الثقافة الدكتور محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل وعضو المجلس الأعلى للثقافة وقيادات وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلي الإعلامي أحمد سالم مقدمًا للمؤتمر، إسلام عبدالغني مساعد رئيس مجلس الإدارة للخدمات البريدية، مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة أورنج مصر، وأميرة التهامي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأورنج مصر، وهالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي ونجوم ال إم و نايل إف إم.