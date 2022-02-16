جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمُنفذ أرقين، برئاسة أحمد الصاوي، مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من عبوات الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءً على مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من النقيب محمد عصام بإدارة البحث الجنائي، والمقدم محمد اسماعيل رئيس وحدة المفرقعات تحت إشراف العميد طارق فتح الله وماركو جرجس بإدارة الأمن الجمركي.

تم عرض السيارة على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة مصطفي محمود مأمور الفحص بالأشعة وأحمد جلال مدير إدارة الفحص والأشعة فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض علي أحمد الصاوي مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من السادة هشام علي أحمد جبريل وأحمد حسن مأمورى التفتيش بمعاونة كلا من نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم لتفتيش السيارة رقم 952/943، فتبين وجود 70 عبوة حقنة بريفجن ٥ جرامات، خاصة بالمناعة وزراعة الأعضاء داخل صندوق العدة والمطبخ الخاص بالسيارة.

وبلغ إجمالي التعويض المستحق 560 ألف جنيه.

وقرر أحمد مصطفى، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان والمنافذ الجمركية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنة 2022، وحرر المحضر محمود سليمان وتم إحالة المحضر للنيابة العامة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ود.قدري هابيل فرج رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.