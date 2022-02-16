الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنائس الكاثوليكية والغربية في مصر تحيي تذكار القدّيس الشهيد بمفيليوس ورفاقه

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بحلول الأربعاء السادس من زمن السنة، بينما تحتفل الكنيسة المارونية ايضا بحلول الأربعاء من أسبوع الأبرار والصدّيقين، بينما تحتفل كنيسة الروم الملكيين بحلول الأربعاء من أسبوع مرفع اللحم.

يأتي هذا بجانب تذكار القدّيس الشهيد بمفيليوس ورفاقه، وقالت الكنيسة إنَّ الشهيد بمفيلوس سليل أشراف بيروت. تتلمذ في مصر لاوريجانس. ورسم كاهناً في قيصرية فلسطين، حيث انشأ مكتبة ضمّت مؤلفات الكتبة الكنسيين والكتب الإلهية منقولة عن أقدم المخطوطات. وقد عمل كثيراً في سبيل نسخها وضبط نصوصها، ولم ينـثنِ عزمه المقدس هذا حتى وهو في السجن. من تلاميذه اوسابيوس المؤرخ الذي كتب سيرة حياته. القي في السجن لأجل المسيح سنة 307. وقطعت هامته المكرمة في مثل هذا اليوم من سنة 309. فنال إكليل المجد، يواكبه فريق من رفاقه في الجهاد لأجل المسيح.
وعن خطبة الكنيسة او عظة القداس الالهي في تلك المناسبة فقالت فيها الكنيسة إنّ الشريعة كانت تفرض بالفعل أفعالاً، ولكنّها وجّهت هذه الأفعال كلّها نحو الإيمان بالحقائق التي سيكشفها الرّب يسوع المسيح، لأنّ تعليم المخلّص وآلامه هما الهدف الأكبر والمستتر لإرادة الآب. لقد أُعلِنت الشريعة، تحت غطاء الكلام الموحى به، ميلاد ربّنا يسوع المسيح وتجسّده وآلامه وقيامته؛ لقد علَّمنا الأنبياء والرسل مرارًا وتكرارًا أنّ سرّ الرّب يسوع المسيح قد أُعِدَّ منذ الأزل، ليُكشَفَ في زمننا.

لم يشأ الرّب يسوع المسيح أن نفكّر في أنّ أعماله أمرًا آخر غير ما تفرضه الشريعة، لذلك أكّد بنفسه: "مَا جِئْتُ لأُبْطِل، بَلْ لأُكَمِّل". كما أكّد أيضًا أنّه "قَبْلَ أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ والأَرض، لَنْ يَزُولَ مِنَ التَّوْرَاةِ يَاءٌ أَو نُقْطَة"، لأنّه بالمسيح تجد الشريعة وكلّ الأنبياء كمالهم. لقد أعلن الربّ في وقت آلامه: "تمّ كلّ شيء". في هذا الوقت تأكّد كلّ كلام الأنبياء.

لذلك، أكّد الرّب يسوع أنّه، حتّى أصغر وصايا الله، لا يمكن أن تبطل دون أن نخطئ تجاه الله... لا شيء يمكن أن يكون متواضعًا إلاّ أصغر الأشياء، والأكثر تواضعًا كان آلام الرب يسوع المسيح وموته على الصليب.

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حوار مع فضيلة الإمام

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