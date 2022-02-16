جرعة هيروين زائدة.. أمن الجيزة يكشف لغز جثة شقة أكتوبر

كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة شاب فى بداية العقد الثالث من عمره يحمل جنسية أحد الدول العربية، مسجى على سريرة داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، وتبين أنه تناول جرعة هيروين زائدة أدت إلى وفاته.

كان قسم شرطة أول أكتوبر تلقى بلاغا من الأهالي يفيد العثور من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

بالفحص تبين العثور على جثة شاب فى بداية العقد الثالث من عمره يحمل جنسية أحد الدول العربية، مسجى على سريرة وبجوارة كمية من مخدر الهيروين، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى يتعاطى المخدرات، وأنه تناول جرعة هيروين زائدة أدت إلى وفاته، ولا توجد شبهه جنائية فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.