المعاينة الأولية تكشف تفاصيل تصادم تريلا بـ10 سيارات فى الهرم

كشفت المعاينة الأولية لحادث سيارة نقل "تريلا" دهست 10 سيارات أعلى كوبرى أبوطالب بمدخل أبو الهول بمنطقة الهرم، أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين، واصطدمه بالسيارات وتسبب في إصابة 4 أشخاص بإصابات طفيفة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أبوطالب بمدخل أبوالهول بمنطقة الهرم، يفيد بدهس سيارة نقل مسرعة لعدد من السيارات، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

بالفحص تبين اصطدام سيارة نقل "تريلا" بـ10 سيارات آخرين أعلى كوبرى أبوطالب بمدخل أبوالهول بمنطقة الهرم، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات طفيفة.

وتحفظ رجال الأمن على قائد السيارة النقل المتسبب فى حادث التصادم، وتم اقتياده إلى دوان القسم وقام رجال المرور برفع أثار الحادث وإعادة الحركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.