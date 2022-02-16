ضبط مسجل خطر بحوزته هيروين بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على مسجل خطر ضبط بحوزته كمية من الهيروين على المتعاطين بحلوان.

البداية عندما وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة حلوان تفيد قيام المدعو "أحمد.م" وشهرته قطة 27 سنة، عاطل، مقيم شارع الشهيد عرب الوالدة، دائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من تذاكر الهيروين المخدر ومبلغ مالي، وبمُواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة للتحقيق.