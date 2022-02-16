الأربعاء 16 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يعقد لقاءً موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات البلجيكية

جريدة الدستور

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي،  لقاءً موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات البلجيكية.

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد 3 لقاءات مهمة مع روساء الشركات البلجيكية في عدة مجالات خاصة بالمناخ وتوليد الطاقة.

ولفت خلال تصريحات مع مراسل برنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى، على فضائية "صدى البلد"، أن الشركات البلجيكية أكدت أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا للطاقة الهيدروجينية.

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