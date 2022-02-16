الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف غموض مقتل عاطل داخل زريبة السنبلاوين.. والتحريات: «حرامى مواشى»

جثة
جثة

كشفت تحريات ضباط مباحث الدقهلية تفاصيل واقعة وفاة مسجل خطر خلال ضبطه أثناء سرقة منزل بقرية كفر غنام التابعة لدائرة مركز السنبلاوين حيث شعر أصحاب المنزل بصوت غريب داخل زريبة المنزل ليتبين لهم وجود لص في داخله .

وأضافت التحريات أنه خلال محاولة المزارع ونجله القبض عليه حاول الحرامي الهروب إلا أنه أصيب باختناق وسقط صريعًا، وتحفظت أجهزة الأمن على الأب وابنه تحت تصرف النيابة العامة. 

البداية عندما تلقى مأمور مركز السنبلاوين بلاغا من عدد من الأهالي بقرية كفر غنام دائرة المركز، يفيد بضبط “حرامي مواشي” بالقرية أثناء قيامه بسرقة أحد رؤوس الماشية من إحدى الحظائر ووفاته أثناء ضبطه داخل الحظيرة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز،  إلى مكان البلاغ وتبين أن وجود جثة لشخص يدعى “ح ر ع- 23 سنة” مسجل خطر سرقات متعددة، وبسؤال الأهالي أكدوا أنه تم ضبطه أثناء قيامه بسرقة ماشية من حظيرة ملك “محمد ح م” ولكن صاحب الحظيرة شعر به وقام هو ونجلاه شعبان وعبدالدايم بضبط المتهم وأثناء قيامهم  بتقييده وربطه بالحبال ونتيجة لف الحبل على رقبته أدت لمصرعه مخنوقا.

وتم ضبط صاحب الحظيرة ونجليه ونقل جثمان المتوفي إلى ثلاجة الموتى بمستشفى السنبلاوين، وجار تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

حقيقة فيديو تهديد ضابط لعامل فى أسيوط

تأييد حبس الإعلامى توفيق عكاشة 3 أشهر

الحكومة تعلن موعد الزيادة فى المرتبات بإجمالى 40 مليار جنيه

شرط جزائى فى عقد كارتيرون يسبب أزمة فى الزمالك

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الأول بالاسم جميع المحافظات

سيناريوهات الدراسة للطلاب المصريين فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى