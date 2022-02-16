كشف غموض مقتل عاطل داخل زريبة السنبلاوين.. والتحريات: «حرامى مواشى»

كشفت تحريات ضباط مباحث الدقهلية تفاصيل واقعة وفاة مسجل خطر خلال ضبطه أثناء سرقة منزل بقرية كفر غنام التابعة لدائرة مركز السنبلاوين حيث شعر أصحاب المنزل بصوت غريب داخل زريبة المنزل ليتبين لهم وجود لص في داخله .

وأضافت التحريات أنه خلال محاولة المزارع ونجله القبض عليه حاول الحرامي الهروب إلا أنه أصيب باختناق وسقط صريعًا، وتحفظت أجهزة الأمن على الأب وابنه تحت تصرف النيابة العامة.

البداية عندما تلقى مأمور مركز السنبلاوين بلاغا من عدد من الأهالي بقرية كفر غنام دائرة المركز، يفيد بضبط “حرامي مواشي” بالقرية أثناء قيامه بسرقة أحد رؤوس الماشية من إحدى الحظائر ووفاته أثناء ضبطه داخل الحظيرة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وتبين أن وجود جثة لشخص يدعى “ح ر ع- 23 سنة” مسجل خطر سرقات متعددة، وبسؤال الأهالي أكدوا أنه تم ضبطه أثناء قيامه بسرقة ماشية من حظيرة ملك “محمد ح م” ولكن صاحب الحظيرة شعر به وقام هو ونجلاه شعبان وعبدالدايم بضبط المتهم وأثناء قيامهم بتقييده وربطه بالحبال ونتيجة لف الحبل على رقبته أدت لمصرعه مخنوقا.

وتم ضبط صاحب الحظيرة ونجليه ونقل جثمان المتوفي إلى ثلاجة الموتى بمستشفى السنبلاوين، وجار تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .