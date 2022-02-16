ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بجمارك مطار برج العرب

تمكن أمن مطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفي العربي مدير عام الموانئ الجوية، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة والأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 19600 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975.

وبناء على مذكرة اشتباه مشتركة مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسكندرية، وإدارة جمارك مطار برج العرب الدولى، مفادها اعتزام الراكبتين المصريتين الأولى ه م .م والثانية م . م . ع القادمتين من دبي علي رحلة خطوط فلاي دبى رقم FZ 173 من أسطنبول، تهريب كمية من الأقراص المخدرة ضمن الأمتعة الشخصية الخاصة بهما، تم سؤالهما عما إذا كانتا تحملا معهما بضائع ممنوعة أو تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجابتا بالنفى.

وبتمرير حقائبهما علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة إسلام أحمد حسن رئيس قسم الفحص بالأشعة، تحت إشراف شريف حسن علي مدير الإدارة الرئاسة، أفادوا بملاحظة وجود أجسام غريبة بكثافات مختلفة.

وعقب صدور إذن النيابة العامة قام وليد عبدالرحمن الشيخ مدير إدارة الجمرك بالإنابة بتشكيل لجنة من خالد عبد العزيز وعاصم فتحي مأمورى الحركة وصبحي محمود سعد بإدارة المكافحة وجهاد جلال بالأمن الجمركي وكريم صبحى رئيس الوردية؛ لتفتيش حقائبهما فتبين وجود 9 كيلو جرامات من أقراص الكيبتاجون المخدرة و 1929 شريط أقراص ترامادول المخدر و12 برطمانا بها 10كيلو جرامات من أقراص الإكستازى المخدرة، و1275 شريط أدوية بشرية مخبأة داخل أكياس لب ومولتو ومغلفة بتغليف المصنع مع الراكبة الأولى.

كما تبين وجود 1590 شريط ترامادول المخدر وكيس به كمية كبيرة من أقراص الكيبتاجون المخدرة و 6 برطمان أقراص دواء زرقاء اللون، و247 علبة أدوية بشرية مخبأة بنفس الطريقة داخل أكياس لب ومولتو ومغلفة بتغليف المصنع مع الراكبة الثانية، وبلغ إجمالي قيمة التعويضات المستحقة للمحضرين 33 مليونا و959 ألفا و400 جنيه.

وقرر الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 و 3 لسنة 2022.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى والدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام التجارى، بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.