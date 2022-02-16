برنامج إدارة المخلفات الصلبة بالغربية ينظم ورشة حول «كيفية عمل حملات توعية»

نظم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالغربية، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد شومان، استشاري البرنامج بالمحافظة، ورشة عمل حول “كيفية عمل حملات توعية”، لمدة يوم واحد فقط، ضمن أنشطة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

حاضر في اللقاء الدكتور عبدالمجيد عبدالرازق، خبير التوعية المحلي للبرنامج، بحضور المهندسة هناء محمد سعد ممثلاً عن إدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، ومحمد حسين وعمرو الدغيدي ممثلين عن فرع البيئة بوسط الدلتا، وابراهيم المحمدي ممثلا عن الأوقاف، وبيتر مجدي ممثلاً عن كنيسة سمنود، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المجالس المحلية ورؤساء المدن والأحياء والجمعيات الأهلية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة عمل حملات توعية على مستوى المحافظة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عبد المجيد عبد الرازق، خبير التوعية المحلي، أن مواقع الحملة هي حي أول طنطا ومركز سمنود، لافتا إلى أن مدة الحملة 6 شهور، ومن المقرر أن تبدأ مارس المقبل.

وقال عبد الرازق إن اللقاءات المجتمعية والحلقات النقاشية والورش ضمن الحملة ستتم في المدارس والجامعات والمدارس وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه قال المهندس أحمد شومان استشاري البرنامج الوطني بالمحافظة، ‘نه قد تم عقد 6 ورش عمل خلال 5 شهور، تحديداً بداية من أكتوبر الماضي وحتى الآن، لتنفيذ حملتين إعلاميتين في كل من حي أول طنطا وسمنود، كحملات استرشادية لتعميم الخطة من خلال الدعم الفني والمالي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والذي ينفذ بالتعاون بين كل من وزارة البيئة ومحافظة الغربية، بتمويل من الجهات المانحة وهي ( الاتحاد الأوروبي - التعاون الألماني - GIZ - KFW ).

وعلى هامش اللقاء، قدم المتدربون تصورات عن الخطط المستقبلية لحملات التوعية في الأماكن المعنية.