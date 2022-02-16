«الزمالك» يمنح كارتيرون فرصة أخيرة.. ويجمد مستحقات اللاعبين

منح مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، فرصة أخيرة قبل الإطاحة به من قيادة الفريق فى أعقاب الخسارة من سموحة بهدفين نظيفين فى الجولة التاسعة بالدورى.

ورفض المجلس التخلى عن المدير الفنى قبل مباراتى «ساجرادا» بطل أنجولا والوداد المغربى المقبلتين فى دورى الأبطال، مؤكدًا أن الشرط الجزائى لن يثنيه عن اتخاذ قرارات التصحيح، كما قرر المجلس تجميد مستحقات اللاعبين لحين العودة للانتصارات.

من جهته، فرض «كارتيرون» سرية تامة على تدريبات فريقه فى أنجولا استعدادًا لمواجهة فريق ساجرادا بعد غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يخوض الفريق المواجهة بهدف واحد وهو الفوز لتعويض التعادل فى اللقاء الأخير أمام بيترو أتلتيكو على استاد القاهرة.

ووضع «كارتيرون» سيناريوهات خاصة لتلك المواجهة وسافر الفريق مبكرًا إلى أنجولا للتحضير والتأقلم على ملعب اللقاء.

وفى سياق آخر، طلب التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الدحيل القطرى، الحصول على راتب سنوى يصل إلى مليونى ونصف المليون دولار مقابل العودة من جديد إلى صفوف الفريق فى الموسم المقبل بعد اتصالات مسئولى القلعة البيضاء معه بسبب النقص الذى يواجهه الفريق فى مركز خط الوسط.

ويضع مسئولو الزمالك «ساسى» على رأس أولوياتهم فى الموسم المقبل مع فتح باب الصفقات من جديد وانتهاء العقوبة الموقعة على النادى من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم بسبب قضية حسام أشرف، لاعب الفريق السابق، التى تسببت فى عدم إبرام صفقات جديدة سواء مطلع الموسم الجارى أو فى يناير الماضى.

من جهته، أبلغ محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق، إدارة الزمالك برغبته فى المشاركة بشكل أساسى، مؤكدًا أن هذا هو شرطه لتجديد عقده مع الفريق الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى حيث يحق له التوقيع لأى فريق فى الوقت الحالى دون العودة لمسئولى القلعة البيضاء.

وأكد «أبوجبل» لمسئولى الزمالك أنه يريد الوجود والمشاركة أساسيًا لضمان مكانه فى المنتخب الوطنى وخوفه من الاستبعاد حال جلوسه على دكة البدلاء.