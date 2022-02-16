موسيمانى يحذر لاعبيه من الاستخفاف بلقاء أم درمان

يخوض الفريق الأول بنادى الأهلى مرانه الأخير على ملعب الجوهرة الزرقاء فى الرابعة عصر الغد استعدادًا لمواجهة الهلال السودانى فى مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات الإفريقى والمقرر لها الجمعة.

ويعد مران اليوم هو الأول للفريق بعد وصوله الأربعاء إلى السودان قبل اللقاء بـ٤٨ ساعة فى رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات.

ويعقد الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل التوجه إلى أرض الملعب لمتابعة ملخص مباريات الهلال فى الدورى السودانى ومشواره الإفريقى، للوقوف على نقاط القوة والضعف، وتحديد ملامح التشكيل الذى سيخوض به اللقاء فى ظل غياب عدد من اللاعبين الذين يشاركون بشكل أساسى مع الفريق.

وأكد المدير الفنى للاعبين قبل السفر أن مواجهة الهلال على ملعبه وسط جماهيره ستكون مهمة صعبة وستكون هناك رغبة لتعويض خسارته فى البطولة الماضية.

وحذر «موسيمانى» اللاعبين من الاستهتار والتهاون بالمنافس، خاصة فى ظل وجود شحن جماهيرى وضغوط كبيرة على لاعبى الهلال لتحقيق الانتصار على حساب حامل اللقب الإفريقى.

وطلب المدير الفنى من اللاعبين استغلال أى فرصة للتسجيل، وعدم الانشغال بالمدرجات، وتحقيق المكسب وإرسال رسائل إلى المنافسين بأن الأهلى سيدافع عن اللقب بقوة وستكون انطلاقتنا من السودان.

كما يعقد المدير الفنى وكابتن الفريق مؤتمرًا صحفيًا قبل اللقاء حسب لوائح الاتحاد الإفريقى «كاف» للرد على استفسارات وسائل الإعلام، مع إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتصوير لقطات من المران الأخير.

ويحضر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى، مدير العلاقات الخارجية، الاجتماع الفنى للمباراة لمعرفة توقيت الحضور إلى أرض الملعب والزى الذى سيرتديه كل فريق.

من ناحية أخرى، قررت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، تأجيل ملف تجديد التعاقد مع حسين الشحات، لاعب الفريق الأول، لنهاية الموسم الحالى وحسم مصيره فى موسم الانتقالات الصيفية.

وكشف مصدر مسئول عن أن قرار اللجنة جاء بعد أن اشترط «الشحات» الحصول على مليون دولار ما يعادل ١٦ مليون جنيه فى الموسم الواحد للموافقة على تمديد عقده مع النادى الأهلى الذى ينتهى نهاية الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن اللاعب يحصل حاليًا على ٧ ملايين جنيه، وأن تذبذب مستواه فى الفترة الأخيرة جعل إدارة الكرة تؤجل القرار لحين الوقوف على مستواه الفنى نهاية الموسم.