الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إزالة 88 حالة تعدِ على الأراضى الزراعية فى البحيرة

حملة إزالة
حملة إزالة

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في البحيرة حملة أمنية موسعة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19 لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 88 حالة تعدٍ بنطاق 7 مراكز في المحافظة بإجمالى مساحة بلغت 51758 م2، حيث تمت إزالة حالة تعدٍ بمساحة 37800 (9 أفدنة) بقرية القرنين بحوش عيسى  عبارة عن أراضٍ مزروعة.

كما تم تنفيذ حالة إزالة شدة خشبية على مساحة 180م٢ للغرض بناء الدور الأول العلوي، وإزالة 53 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية بمساحة 8476م٢ بكفر الدوار وإزالة 17 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 3650 م بمنطقة قرى الخريجين بوادي النطرون عبارة عن مبانٍ من الطوب البلوك الأبيض.

وتنفيذ 4 حالات بمساحة 790 م٢ بقرية ديروط ولاية وحرم النيل بالمحمودية عبارة عن مزرعة دواجن وكافتيريا وغرائز خشبية وتنفيذ 6 قرارات إزالة تعدٍ على أملاك الصرف بمساحة 400 م٢ عبارة عن وضع مواسير ومعديات على حرم الصرف، وإيقاف أعمال على مساحة 250 م بقرية حفص التابعة لقرية نديبة بدمنهور، وتنفيذ 5 قرارات إزالة بمساحة 212 على أرض ملك هندسة الري برشيد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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