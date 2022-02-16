«الزراعة»: المعمل المركزي لبحوث النخيل ينظم مدرسة حقلية بمزارع الريف المصري

قال د. عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي لبحوث النخيل بوزارة الزراعة، إنه تم تنظيم مدرسة حقلية، بحضور الدكتور خالد عبد الحميد وتم التواصل مع مزارعي النخيل حيث تم إعطائهم توصيات منها عدم إحضار أي نخيل بأعماره وأطواله المختلفة من أي مزارع بها إصابة بسوس النخيل الحمراء أو إحضار نخيل بأي أعمار أو أطوال مختلفة إلاّ من مزارع موثوق بها وخالية من الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء والتأكد من ذلك مع أخذ الاحتياطات الوقائية قبل وأثناء وما بعد الزراعة وفي حالة الرغبة بالتوسع بزراعة النخيل يتم استخدام شتلات زراعة الأنسجة بعمر 12- 24 شهر حيث إن هذه الأعمار غير قابلة الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، لافتًا إلى أنه تم توضيح العمليات الفنية الرأسية التي تجرى للأشجار النخيل.

وأكد عز الدين، في بيان الأربعاء، ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة بالفحص الشامل والدقيق لجميع الأشجار، بهدف اكتشاف الإصابات بحشرة سوسة النخيل الحمراء مبكرًا وعلى مدار العام.

أشار إلى ضرورة الاهتمام بحفر مدافن آمنة خارج نطاق المزارع والتعامل بحذر مع الإصابات الجافة والميتة أثناء نقلها إلى هذا المدافن الآمنة مع أخذ الاحتياطات بهدف التحكم والسيطرة والحد من انتشار الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء واستئصالها على المدى القصير والطويل بمزارع النخيل.

وقال مدير المعمل إن هذه المدارس الحقلية تأتي بناءً على توجيهات وزير الزراعة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.