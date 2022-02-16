من قلة النشاط البدنى للسمنة المفرطة.. خبراء يوضحون عادات سيئة تضر القلب

تعتبر أمراض القلب السبب الرئيسى للوفاة في العالم، فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية فقد زاد عدد المصابين بأمراض القلب خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 10%، الأمر الذي ينذر بخطر كبير.

وأوضح الأطباء أن صحة القلب تُبنى كل يوم، وأسوأ ما يمكن أن تفعله لقلبك هو شيء يحدث تدريجيًا ويسهل إغفاله، إليك ما يعتبره خبراء أمراض القلب أسوأ عادات تضر القلب وفقًا لما ذكره موقع "eat this" الطبي.

قلة النشاط البدني:

أشارت دراسة أجريت على أشخاص في التسعينيات من العمر، حيث وجدت أن قلة النشاط البدني ساهم بشكل كبير في زيادة نسب أمراض القلب بين 65% من المشاركين بالدراسة، فكلما تحركت أكثر، ستحسن بشكل تدريجي من تقليل فرص إصابتك بأمراض القلب.

وأوضح الباحثون، أنه يجب أن يمارس كل شخص ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية متوسطة الشدة أسبوعيًا، أو 75 دقيقة من التمارين الهوائية القوية أسبوعيًا، حيث يتضمن النشاط المعتدل الشدة أي شيء يرفع معدل ضربات قلبك، مثل المشي أو الرقص أو ركوب الدراجات، أو على الأقل المشي بالمنزل لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

عدم الالتزام بنظام غذائي صحي:

التزم بتوازن صحي بين البروتينات الخالية من الدهون والدهون عالية الجودة والأطعمة الغنية بالألياف، فكن أقل قلقًا بشأن اتباع نظام غذائي واهتم أكثر بتناول الأطعمة التي تغذي جسمك.

أوضح الأطباء أن 80 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما وجدت دراسة جديدة، أن اتباع نظام غذائي غير صحي، قد يضاعف من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية في المستقبل، فإذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فعليك النظر في إتباع حمية غذائية لمنع الإصابة بأمراض القلب.