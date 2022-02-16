محافظ أسيوط ورئيس «تنمية الصعيد» يتفقدان أرض المنطقة الصناعية بالبدارى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد أرض المنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بمركز البدارى؛ لبحث إمكانية تنميتها واقامة مجمع للصناعات الغذائية ومشروعات استثمارية عليها، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد وتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة النائب المهندس مجدى سليم وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ والدكتور على مهران عضو مجلس الشيوخ والنائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب واللواء أ. ح حسام الدين ابراهيم رئيس الادارة المركزية للتخطيط الاستراتيجى بالهيئة والمهندس محمد عوض السباعى مدير عام متابعة المشروعات بالهيئة والمهندس محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى والمهندسة رحاب فايز مدير عام المكتب الفنى بالهيئة ومدحت محمد حسن مدير ادارة الاستثمار بالمحافظة والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة .

جانب من الجولة



وبدأ المحافظ ورئيس الهيئة جولتهما بتفقد أرض المنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بمركز البدارى والتى تم إنشاؤها على مساحة 40 فدان وجارى ترفيقها بالخدمات لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية عليها ضمن خطة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة لابناء المحافظة.

كما التقى المحافظ ورئيس الهيئة بعض أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وبعض أهالى القرية والقرى المجاورة وتم الاستماع الى طلبات الاهالى ومقترحاتهم بشأن استغلال المنطقة الصناعية وتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية التى يتم زراعتها بقرى مركز البدارى والمراكز المجاورة مثل الرمان والطماطم والبصل ، كما ردد الحاضرون النشيد الوطنى تعميقاً لقيم الولاء والانتماء.

جانب من الجولة



وأعلن المحافظ دعمه الكامل لتنمية المنطقة الصناعية وترفيقها وتذليل العقبات لاقامة مشروعات استثمارية جديدة عليها وتعظيم الاستفادة من المحاصيل التى تتميز بها المحافظة فضلا عن توفير كافة الدعم والتسهيلات لهيئة تنمية الصعيد لاقامة مجمع صناعات غذائية بالمنطقة لافتا الى اهمية المشروعات والفرص الاستثمارية بالمحافظة ومقومات المناطق الصناعية فضلًا عن ما تتميز به المحافظة من إنتاج محصول الرمان وبعض المحاصيل الزراعية والتي تحتاج إلى تعظيم الاستفادة منها وإتاحة فرص العمل للشباب بها ، كما استعرض المحافظ بعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والقطاع الصحى والتعليمى.

جانب من الجولة



وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

جانب من الجولة



وأضاف رئيس هيئة تنمية الصعيد أن هذه الفترة شهدت افتتاح رئيس الجمهورية للعديد من المشروعات التنموية التى ستحقق أحلام وطموحات المواطنين التي كان يحلم بها أهالينا، وتخلق العديد من فرص العمل وخاصة مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، لافتا إلى أن الهيئة تهدف الى مشاركة أهالى الصعيد فى تخطيط مشروعات تنموية، وتنفيذ مشروعات تحقق نسبة عالية من فرص العمل وتشغيل الشباب وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة العائد الاقتصادى منها ، مشيرا الى اتخاذ خطوات جادة للبدء فى اقامة مشروع مجمع صناعات غذائية متكاملة على ارض المنطقة الصناعية بالكوم الاحمر لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة ومقوماتها الزراعية والبشرية والطبيعية.

جانب من الجولة



كما أشاد النائب مجدى سليم والنائب على مهران والنائبة نشوى رائف بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتنفيذ مبادرة حياة كريمة التى غيرت وجه الصعيد ووفرت حياة كريمة للمواطنين بقرى ونجوع الريف المصرى، معلنين دعمهم الكامل لتنمية المنطقة الصناعية بالكوم الاحمر وجذب استثمارات جديدة للمحافظة واقامة مشروعات صناعية تساهم فى توفير فرص العمل لابناء المحافظة وتنمية وتعظيم الاستفادة من مواردها.

جانب من الجولة