إصابة 15 شخصا في حادث تصادم على طريق «قنا - سفاجا»

أصيب 15 شخصا في حادث تصادم، مساء اليوم الأربعاء، بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق قنا - سفاجا.

تلقى الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات الإسعاف بورد بلاغ بوقوع حادث تصادم قبل مدينة سفاجا بـ 30 كيلو في من اتجاه محافظة قنا بتصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل.

ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بـ10 سيارات لمكان الحادث، وتبين إصابة 15 شخصا بإصابات مختلفة أغلبها خفيفة، وتم نقلهم جميعا لمستشفى سفاجا لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.