الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة يبحث مع سفير جيبوتى تعزيز التعاون

وزير الرياضة
وزير الرياضة

بحث وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، اليوم الأربعاء، مع السفير أحمد علي بري، سفير جيبوتى بالقاهرة، سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك مصر وجيبوتي بالمجال الشبابي والرياضي.
وأكد صبحي أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كأول رئيس مصري يزور جيبوتي تُنم عن عمق العلاقات بين مصر وجيبوتي، حيث إن الفترة المقبلة تشهد تعزيزا للتعاون بين الجانبين، مستعرضًا المشروعات والمبادرات الشبابية والرياضية التي تنفذها الوزارة بمختلف المحافظات، وجهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات.
وقال الوزير مُرحباً بالسفير: "يسعدني كوزير في الحكومة المصرية التعاون مع دولة جيبوتي، وفتح آفاق كبيرة للتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وبخاصة قطاعي الشباب والرياضة وبلورة مجالات تعزيز التعاون من خلال اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مستقبلاً"، لافتاً إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالنشء والشباب؛ سواء فيما يتعلق بتوفير أفضل مستوى ممكن من البنية الشبابية والرياضية في جميع مدن وقرى المحافظات.
من جانبه تحدث أحمد علي بري سفير جيبوتى بالقاهرة عن العلاقات بين مصر وجيبوتي ووصفها بالأزلية منذ آلاف السنين، حيث تتشابه الحضارات، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تم تتويجها مؤخرًا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كأول رئيس مصري يزور جيبوتي.
وأعرب سفير جيبوتي بالقاهرة عن تطلعه لتعزيز أوجه التعاون المشترك، مشيراً إلى أن ثقافة بلاده فريدة من نوعها لأنها مزيج من الحضارة العربية والإفريقية والإسلامية.

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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