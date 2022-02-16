الشباب الكويتية تبحث تنفيذ مشروع "مجمع الكويت" مع شركة يوينج العالمية

بحث مدير عام هيئة الشباب الكويتية الدكتور مشعل الشاهين الربيع مع رئيس شركة (بوينج) للشرق الأوسط وإفريقيا كولجيت غاتا-أورا تنفيذ مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال، والذي تقوم شركة بوينج العالمية بإنشائه وتنفيذه وتشغيله بالشراكة مع هيئة الشباب.



وأوضح الربيع في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، عقب اجتماعه مع غاتا-أورا ومدير الشراكات الاستراتيجية الدولية بالشركة جاستن أوبرايان ومدير مكتب بوينج في الكويت مساعد الهولي أن هذا المشروع هو أحد مشاريع الأوفست، التي وافق عليها مجلس الوزراء الكويتي، وأن المشروع هو المرحلة الأولى من مراحل إنشاء منظومة شبابية مستدامة لاقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا وتدريب الشباب وتأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والتكنولوجية.



وذكر أن مشروع مجمع الكويت التقني سيتم تنفيذه على الأرض المخصصة لهيئة الشباب بمنطقة مبارك العبد الله (غرب مشرف)، وسيتضمن مختبرات تقنية ومساحات عمل مشتركة ومكاتب مغلقة للشباب المبادرين والمبرمجين والمطورين والمهتمين بالصناعات الرقمية وقاعات تدريبية وغرف اجتماعات مزودة بأحدث التقنيات ومساحات ترويحية وتسويقية.



وبين أن المشروع يتضمن كذلك مساحات لحاضنات ومسرعات الأعمال والبنوك والمستثمرين في المشاريع التكنولوجية ومزودي الخدمات الإدارية والقانونية والمالية واللوجستية.



وأشار الربيع إلى أن (بوينج) لن تقوم فقط بإنشاء المجمع إنما ستنفذ أيضا برامجه وأنشطته من خلال شركة أيروسبيس اكسلريتر الذراع الاستثماري لبوينج التي تعتبر رائدة في تقديم برامج مسرعات الأعمال والاستثمار في المشاريع التكنولوجية الناشئة، ما سيجلب إلى الكويت الاستثمارات الأجنبية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض إمكانية مشاركة بوينج في مشروع (صناع العمل) لتدريب وتأهيل وتوظيف الشباب الكويتي في قطاع الطيران ومراقبة الملاحة الجوية.. لافتا إلى الحاجة لإعداد صف ثاني من مراقبي الملاحة لتشغيل برج المراقبة الجديد.