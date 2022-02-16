بوتين: روسيا والبرازيل تدعوان إلى نظام عالمى متعدد الأقطاب يستند إلى القانون الدولى

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ختام لقاء أجراه مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو بالكرملين، أن بلاده والبرازيل تدعوان إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب.



وقال بوتين، خلال موجز صحفي في أعقاب المحادثات بين الرئيسين، اليوم الأربعاء: "تدعو دولتانا إلى بلورة نظام عالمي متعدد الأقطاب يستند إلى القانون الدولي في ظل دور منظمة الأمم المتحدة المنسق".



وأضاف الرئيس الروسي: "أن الطرفين أكدا تمسكهما بمبادئ التعددية وحل النزاعات بطرق سياسية ودبلوماسية".



ووقع الرئيسان الروسي والبرازيلي في ختام مباحثاتهما اليوم في موسكو إعلانا مشتركا يتضمن مواقف البلدين من القضايا الدولية، ويؤكد تطوير الشراكة الاستراتيجية والتعاون بينهما في كافة المجالات.

وكان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الردود الغربية على الضمانات الأمنية لا تستجيب لمطالب بلاده، معلنا في الوقت نفسه عزم روسيا على الاتفاق بشأن الضمانات الأمنية مع الدول الغربية عبر الطرق الدبلوماسية.

وقال الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء بموسكو: “إن روسيا ستسعى عبر الوسائل الدبلوماسية للاتفاق مع الدول الغربية بشأن المسائل الأمنية”، مشيرا إلى أنه من ضمن هذه المسائل عدم توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" شرقا وعدم نشر أسلحة هجومية بالقرب من الحدود الروسية وإعادة بنية حلف شمال الأطلسي إلى ما كانت عليه في عام 1997.



وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى دعوة مجلس الدوما الروسي للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من جانب واحد.



وقال بيسكوف في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء: "لا يوجد هناك أي تعليق بهذا الخصوص. تلقى الرئيس الدعوة ورد عليها وأخذ علما بها".



وعبر بيسكوف عن اعتقاده بأن هذه الوثيقة تعد مؤشرا حيا على مزاج البرلمانيين والمجتمع، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية.



وأضاف: "لكن الرئيس أكد أن الشيء الرئيسي هو.. المساعدة في تسوية الوضع في جنوب شرق (أوكرانيا)، ويمكن القيام بذلك من خلال تسهيل اتفاقيات مينسك في كل ما هو ممكن. وهذا في الواقع ما سيركز عليه الرئيس في عمله".

