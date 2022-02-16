انهيار جزئي بعقار فى منطقة اللبان بالإسكندرية

انهارت أجزاء من عقار بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقت شرطة النجدة بالإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 18 بشارع الطورينى بدائرة قسم شرطة اللبان بانتقال قوات الحماية المدنية وضباط قسم شرطة اللبان ومسئولي حي الجمرك لمكان البلاغ تبين أن العقار مكون من أرضي ودورين متفرع من شارع الإمام علي خال من السكان وسقوط أجزاء داخلية من العقار.

كما تبين أن العقار صادر له قرار إزالة ويشكل خطورة على حياة المارة، وتم إحاطة العقار بالحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار.

وأخطر سكرتير عام حي الجمرك عمليات المحافظة وإدارة المبانى الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه العقار.