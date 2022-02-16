الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انهيار جزئي بعقار فى منطقة اللبان بالإسكندرية

انهيار جزئي
انهيار جزئي

انهارت أجزاء من عقار بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات بشرية. 

تلقت شرطة النجدة بالإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 18 بشارع الطورينى بدائرة قسم شرطة اللبان بانتقال قوات الحماية المدنية وضباط قسم شرطة اللبان ومسئولي حي الجمرك لمكان البلاغ تبين أن العقار مكون من أرضي ودورين متفرع من شارع الإمام علي خال من السكان وسقوط أجزاء داخلية من العقار.

كما تبين أن العقار صادر له قرار إزالة ويشكل خطورة على حياة المارة، وتم إحاطة العقار بالحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار.

وأخطر سكرتير عام حي الجمرك عمليات المحافظة وإدارة المبانى الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه العقار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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