إصابة 11 شخصًا فى حادث سير أعلى دائرى الجيزة

أصيب 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري في اتجاه لمدينة ٦ أكتوبر.

تم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري في اتجاه مدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى موقع الحادث وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 11 شخصا وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بينما وجه اللواء محمد نصر لبنه، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالدفع بأوناش المرور لإزالة آثار حادث وتسيير حركة المرور.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات