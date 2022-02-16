«ما استريحتش».. الديفا سميرة سعيد تطرح أجدد أغنيات ألبوم «إنسان آلي» (فيديو)

طرحت النجمة سميرة سعيد، اليوم الأربعاء، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ما استريحتش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

"ما استريحتش". هي سادس أغنيات ألبوم الديفا الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة وتعاونت في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد القاياتي والملحن محمد حمزة والموزع الموسيقي محمد مصطفى، وأخرج الفيديو كليب المخرج نضال هانى.

وطرحت سميرة سعيد، أغنية "الوقت الحلو" من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب و"بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام.

كما طرحت أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، وأغنية "الساعة اتنين بالليل" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى.. و " Mon Chéri "، كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.

كلمات أغنية "ما استريحتش":

ما استريحتش معاه ولا شفت وياه يوم عدل إللي راح لو كان فيه ريحة الخير أساساً كان فضل

كل حاجة عملتهاله ردهالي بالإساءة

كل يوم شبه إللي قبله حرق دم ومية خناقة

ياما قلت يا بنتي عيشي بكرة كله يكون تمام

كنت يومياً بعاني عشان أبطل خوف وأناااااام

كان محسسني إني حتى وجودي حمل تقيل عليه ..

فجأة فقت سألت نفسي إنتي أصلاً راضية ليه

لو ما كانش بجد عارف قيمة إنك حبتيه .. إشتري العمر إللي باقي وإللي فات إمشي وسبيه

كل حاجة عملتهاله ردهالي بالإساءة

كل يوم شبه إللي قبله حرق دم ومية خناقة

ياما قلت يا بنتي عيشي وبكرة كله يكون تمام

كنت يومياً بعاني عشان أبطل خوف وأناااااام

كان محسسني إني حتى وجودي حمل تقيل عليه ..

فجأة فقت سألت نفسي إنتي أصلاً راضية ليه

لو ما كانش بجد عارف قيمة إنك حبتيه .. إشتري العمر إللي باقي وإللي فات إمشي وسبيه