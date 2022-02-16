يسرا تواصل تصوير «أحلام سعيدة» للحاق بالسباق الرمضانى

تواصل الفنانة يسرا تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “أحلام سعيدة” على قدم وساق بقيادة المخرج عمرو عرفة، للحاق بموسم رمضان المقبل.

وتنتهي يسرا من تصوير مسلسل “أحلام سعيدة” بالتزامن مع البروفات المكثفة التي تعقدها لمسرحيتها الجديدة “صافي وفافي”، استعدادًا لانطلاق عرضها في المملكة العربية السعودية، والتي من المقرر عرضها خلال موسم عيد الفطر المقبل.

وتستعد يسرا للوقوف على خشبة المسرح من جديد بعد غياب 19 عاما منذ تقديمها مسرحية "لما بابا ينام" عام 2002، حيث قرر المخرج خالد جلال إعادة يسرا للعمل المسرحي مرة أخري بمسرحية من تأليفه وإخراجه.

“أحلام سعيدة”

المسلسل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل، بطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نورالدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما معًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

كما تنتظر يسرا عرض فيلم “ليلة العيد” الذي يضم العديد من النجوم منهم سميحة أيوب وريهام عبدالغفور وعبير صبري ونجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين، تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.