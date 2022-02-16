بعد عامين من رحيله.. الأمير هارى يحتفظ بمركزه فى ترتيب ولاية العرش

سلطت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، الضوء على مرور عامين على رحيل الأمير هاري عن العائلة المالكة وتنازله عن كافة الواجبات والألقاب الملكية والعسكرية.



وقالت الصحيفة إن هناك عددا من الأشياء التي خسرها دوق ساسكس بعد الرحيل عن عائلته، حيث ترك الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل مناصبهما الملكية العليا وراءهما منذ ما يقرب من عامين.



وكان الأمير هاري وميجان ماركل قد أعلنا في شهر يناير 2020 أنهما يرغبان في "القيام بدور تقدمي جديد" داخل العائلة المالكة، معربين عن رغبتهم في تقسيم وقتهم بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل.



واكدت الصحيفة أن الإعلان أرسل موجات صادمة من خلال المؤسسة، وبعد الكثير من المداولات، قرر هاري وميجان مطلع العام الماضي ترك أدوارهما الملكية العاملة وراءهما بالكامل، حيث يقيم آل ساسكس الآن في كاليفورنيا مع طفليهم، أرشي وليليبت، وقد أسسوا حياتهم ما بعد الملكية في الولايات المتحدة.



وتابعت: أنه على الرغم من أنه لم يعد عضوًا عاملاً في العائلة المالكة، فقد احتفظ الأمير هاري بمنصبه باعتباره السادس في ترتيب ولاية العرش.



وأوضحت أنه بعد الملكة، يكون الأمير تشارلز هو التالي في ترتيب العرش، يليه ابنه الأكبر الأمير ويليام وأطفاله الثلاثة، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، ثم الأمير هاري.



وأوضح الموقع الإلكتروني السابق لدوق ودوقة ساسكس: "بصفته حفيد الملكة اليزابيث الثانية والابن الثاني لأمير ويلز فان الأمير هاري، يظل دوق ساسكس يحتل المرتبة السادسة في ترتيب عرش المملكة البريطانية، لأن ترتيب الأسبقية لم يتغير".



ماذا خسر هاري وميجان بخروجهما الملكي؟

واكدت الصحيفة ان هاري وميجان خسرا التمويل العام، فبعد أن قررا التوقف عن العمل كعضوين عاملين في العائلة المالكة، فقد أصبح الزوجان مستقلين ماليًا عن دافعي الضرائب البريطانيين.



وحافظ هاري وميجان على فروجمور هاوس في وندسور كمقر إقامتهما في المملكة المتحدة، على الرغم من أن العائلة تقيم الآن في كاليفورنيا، لكن هاري قد سدد الآن تكلفة تجديد المنزل، والتي تقدر تكلفتها بـ 2.4 مليون جنيه إسترليني.



وتابعت أن هاري خسر ايضا الألقاب العسكرية، وأعاد هاري إلى الملكة ألقاب النقيب جنرال مشاة البحرية الملكية، والقائد الجوي الفخري، وسلاح الجو الملكي هونينجتون، والعميد العام، والسفن الصغيرة والغوص التابعة للبحرية الملكية، كما فقد هاري وميجان بعضًا من رعايتهما الملكية وبدأت إعادة توزيعهما على أفراد العائلة المالكة الآخرين، مع حصول كيت ودوقة كامبريدج على مكانة هاري كراع لاتحاد كرة القدم الرجبي (RFU) ودوري الرجبي لكرة القدم (RFL).



وأضافت أن هاري وميجان خسرا ألقاب صاحب السمو الملكي.



فيما أوضح موقع ساسكس رويال: "وفقًا لما تم الاتفاق عليه وتم تحديده في يناير الماضي، سيحتفظ دوق ودوقة ساسكس بهذه الالقاب مع سحب لقب أصحاب السمو الملكي منهم".