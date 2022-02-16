الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من الشعر الزائد لفرط التعرق.. أشياء غريبة تحدث لجسمك في أشهر الحمل

الحمل
الحمل

يعتبر الحمل من الأمور الرائعة التي تحدث للنساء، فهو من الاحلام التي ترواد الفتيات منذ الصغر، فكونك في الحمل هي لحظة مميزة في حياتك، ولا يمكنك الانتظار حتى يخرج هذا الإنسان الصغير  في رحمك حتى تبدأ في إعطائه الكثير من العناق والحب.

وتشهد أشهر الحمل التسعة الكثير من التغيرات على الأم، منها الطبيعية ومنها الغريبة،  فيما يلي بعض من أغرب الأشياء التي يمكن أن تحدث لجسد الحوامل، وفقًا لما ذكره موقع " healthdigezt" الطبي.

 

الإفراط في ظهور الشعر:

بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث في الداخل، ستلاحظ أن جسمك أكثر سمكا، فمن المحتمل أن يكون لديك الكثير من الشعر بكافة انحاء الجسم، بما في ذلك المناطق التي لم يكن لديك شعر فيها من قبل.

أوضح الأطباء، أنه لاداعي للقلق، خلال أشهر الحمل ، فإن وجود الكثير من الشعر غير المرغوب فيه سيخرج تدريجيًا بعد الولادة.

 

نزيف الدم المستمر:

يقول الخبراء أن كمية دم المرأة تزداد بنسبة تصل إلى 50 بالمائة أثناء الحمل، فهذه هي طريقة الطبيعة لضمان حصول الطفل الذي ينمو في داخلك على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها، علاوة على ذلك ، يمكن أن تحميك زيادة حجم الدم من بعض مخاطر الولادة، مثل فقدان الكثير من الدم.

 

التعرق المستمر:

نظرًا لوجود المزيد من الدم المتدفق عبر عروقك، تميل درجة حرارة قلبك إلى الارتفاع، و للتعويض عن ذلك، ينتج جسمك المزيد من العرق لمساعدتك على التهدئة، لذا فمن الجيد ارتداء ملابس فضفاضة من أقمشة طبيعية.

  

تغير الصوت:

ذكر الأطباء، أن التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسمك، فهو شيء يمكن أن يسبب بالتأكيد الكثير من المشكلات، بما في ذلك الطريقة التي يبدو بها صوتك، فستلاحظ أنت وكل من حولك أنه أقل من المعتاد وقد تحول إلى الصوت الخشن.

 

تغيرات مزاجية:

أشار الخبراء، أن الحمل يعتبر السبب وراء تقلبات  المزاج التي تحدث للمرأة، كما أن التغيرات الهرمونية ، تساهم أيضًا في اكتئاب ما بعد الولادة.

 

سيلان الأنف المستمر:

قد تعانين مما يسمى التهاب الأنف أثناء الحمل، فهو من التغيرات الغريبة التي تحدث لكي خلال شهور الحمل، حيث أكد الخبراء أنه لا يؤثر على الأجنه.

الحمل شهور الحمل الولادة اكتئاب ما بعد الولادة التغيرات الهرمونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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