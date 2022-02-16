الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لـ3 طلاب انتحلوا صفة رجال الضبط القضائى بالشرقية

متهمين
متهمين

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، 3 طلاب بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بتهمة انتحال صفة رجال الضبط القضائي وسرقة ميكانيكى تحت التهديد بمدينة العاشر من رمضان.

بدأت القضية رقم 13537 لعام 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، بلاغا من "وائل م ف" 39 عاما ميكانيكى مقيم العاشر من رمضان، أثناء تواجده بالمحل الخاص به، فوجئ بـ3 أشخاص يقومون بإيهامه بكونهم من مأموري الضبط القضائي، مصطحبين إياه لمكان خال من المارة مشهرين فى وجهه سلاح أبيض "مطواة"، وتمكنوا من بث الرعب فى نفسه وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى كان بحوزته ولاذا بالفرار.

توصلت تحريات الرائد محمد أسامة منير، رئيس مباحث قسم أول العاشر من رمضان، برئاسة العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع العاشر من رمضان، إلى صحة الواقعة، وتبين قيام كل من "محمد ط ال" 22 عاما طالب مقيم النزهة القاهرة، و"عبد الله م أ" 22 عاما طالب مقيم العاشر من رمضان، و"أحمد ر ر" 22 عاما طالب مقيم العاشر من رمضان، بارتكاب الواقعة كما جاءت على لسان المجنى عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمت إحالتهم من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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