الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير بالشرقية

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه فيما أصيب آخر بسحجات وكدمات إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بهما بالطريق الإقليمى دائرة مركز شرطة بلبيس.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بإشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول محمد أحمد عبد التواب 30 عاما مقيم بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس جثة هامدة، وكريم لطفى خليل 25 عاما مقيم ذات العنوان مصابا بسحجات وكدمات، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وتقديم الإسعافات اللازمة للمصاب.

وتم إخطار الأجهزة الأمنية لتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن.

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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