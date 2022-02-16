الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 20 عاما لمحامية بتهمة تزوير إيصالات أمانة في الغربية

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية، محامية بالسجن 20 عاما فى قضيتي تزوير لكل جناية 10 سنوات، لتزويرها إيصالات أمانة بأسماء وتوقيع عدد من الأشخاص على خلاف الحقيقة.

 

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى بلاغات تتهم "ه. ا" محامية مقيمة بمركز بسيون، بتزوير إيصالات أمانة بأسمائهم وتوقيعاتهم عليها على خلاف الحقيقة، ورفعها دعاوى قضائية ضدهم.

 

وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي تداولت القضيتين وقضت بمعاقبة المتهمة بالسجن 10 سنوات لكل قضية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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